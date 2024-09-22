Paralar yastık içinden çıktı! Pişkin hırsızdan şoke eden sözler: "Belki seni de soyarız"

22 Eylül 2024 10:47 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 11:10

Amasya'da bir eve girip 36 binden fazla para çalan hırsızlık çetesi çökertildi. Yakalanmamak için sürekli kıyafet değiştiren hırsızlar şüphe üzerine durdurulan araçta yakalandı. Çaldıkları paralar araçtaki pamuk dolu yastık içinden çıktı. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere "Belki seni de soyarız" diyen hırsızların sözleri şoke etti.

Amasya’da S.G’ye ait eve önceki gün hırsız girdi. Hırsızlar evde buldukları 36 binden fazla parayı alarak kaçtı. Eve geldiğinde büyük şok yaşayan ev sahibi polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis​ ekipleri fiziki ve teknik takiple iz sürerek il dışından gelerek birbirleriyle koordineli hareket eden 2’si kadın 4 kişiyi tespit etti.

SIK SIK KIYAFET DEĞİŞTİRİYORLAR

Aynı kişilerin farklı ticari taksilerle yolculuk yaparak birçok ilde hırsızlık​ yaptıktan sonra yakalanmamak için kıyafet değiştiren firari şüphelileri oldukları da belirlendi. Emine Yılmaz (24), Ceren Çelik (21), Tecir Yılmaz (26) ve Yalçın Çelik (33), komşu il Samsun’un Çarşamba​ ilçesinde durdurulan otomobilin içinde yakalanıp gözaltına aldı.

PARALAR PAMUK DOLU YASTIK İÇİNDEN ÇIKTI

Araçta yapılan aramada pamuk dolu yastığın içine gizlenmiş çaldıkları 36 bin 250 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan hırsızlık çetesi daha sonra Amasya​ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirilerek sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BELKİ SENİ DE SOYARIZ"

Hırsızlardan biri çıkışta kendilerini görüntüleyen gazetecilerden birinin “Neden hırsızlık yaptınız?” sorusuna “Sana ne? Sana mı soracağız. Belki seni de soyarız” cevabını verdi.