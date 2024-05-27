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Patronunun gözdesiydi, yaptıklarıyla şoke etti...

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 May 2024 09:02 - Güncelleme : 27 May 2024 09:22
Patronunun gözdesiydi, yaptıklarıyla şoke etti...

Hatay'da çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapan çalışan güvenlik kamerası görüntüleriyle yakayı ele verdi.

İddiaya göre, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Ufuk Aydın, yaklaşık 7 aydır kasada sürekli eksik çıkması üzerine durumdan şüphelenerek iş yerindeki kamera sayısını arttırdı.

"ÇOK GÜVENMİŞTİM"

Personeline fark ettirmeden takibe başlayan Aydın, kamera görüntülerinde hırsızın “Çok güvenmiştim” dediği H.G. isimli elemanı olduğunu fark etti.

Patronunun gözdesiydi, yaptıklarıyla şoke etti... - 1. Resim

Aydın, 7 aylık süreçte kendisini yaklaşık 1 milyon TL zarara uğratan H.G.'yi polis karakoluna şikayet etti. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Patronunun gözdesiydi, yaptıklarıyla şoke etti... - 2. Resim

Öte yandan, şüpheli şahsın masanın üzerinde duran parayı alarak, cep telefonuyla birlikte cebine koyduğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Patronunun gözdesiydi, yaptıklarıyla şoke etti... - 3. Resim

"1 MİLYON LİRA CİVARINDA HIRSIZLIK OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Kuyumcu Ufuk Aydın, kasada eksik çıkması üzerine durumdan şüphelenerek kamera sayısını arttırdıklarını belirterek, “40 yıllık kuyumculuk mesleğini icra ediyorum. İş yerimizin kasasında yaklaşık 7 aydır eksikler çıkıyor, bu eksikleri bulmak adına araştırmalar yaptık. İş yerimize ilave 6 adet güvenlik kamerası daha ekledik. İş yerimizdeki hırsızlık yapan elemanımızı bu şekilde yakalamış olduk. Bu elemanımız en son aklımıza gelecek elemanımızdı çünkü kendisine çok güvenmiştim, benden sonra yetkili insandı, büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Tahmini 7 ay içerisinde 1 milyon lira civarında hırsızlık olayı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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