 Selahattin Demirel

PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'ın yıl dönümünde yeni çağrı yapacak! Teröristlerle ilgili talep iddiası

Terörsüz Türkiye sürecinde en son terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan, çağrının yıl dönümünde tekrar bir açıklama yapacak. Öcalan'ın açıklamasının sürecin yasal düzenlemeyi içeren bölümünü kapsayacağı değerlendiriliyor.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'ın yıl dönümünde yeni çağrı yapacak! Teröristlerle ilgili talep iddiası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
00:19
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
00:39

27 Şubat 2025'te 'lı teröristlere silah bırakma çağrısı yapan İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan örgüt elebaşı bugün yeni bir çağrı yapacak.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'ın yıl dönümünde yeni çağrı yapacak! Teröristlerle ilgili talep iddiası

HABERİN ÖZETİ

PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'ın yıl dönümünde yeni çağrı yapacak! Teröristlerle ilgili talep iddiası

İmralı'da tutuklu Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısının yıl dönümünde bugün DEM Parti tarafından okunacak yeni bir açıklama yaparak, "Terörsüz Türkiye" sürecinin değerlendirmesini ve yasal düzenleme beklentilerini dile getirecek.
Abdullah Öcalan, 27 Şubat'taki silah bırakma çağrısının yıl dönümünde yeni bir açıklama yapacak.
Öcalan'ın açıklaması, Ankara'da DEM Parti Eş Genel Başkanları tarafından Kürtçe ve Türkçe okunacak.
Mesajda "Terörsüz Türkiye" sürecinin bir yıllık değerlendirmesi, ilk aşamanın tamamlandığı vurgusu ve ikinci aşama beklentileri yer alacak.
Beklenen yasal düzenlemelerde "sempatizan, örgüt üyesi ya da örgüt yöneticisi" ayrımı yapılmaması talebi de metinde bulunacak.
Süreci başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce Öcalan'ın "statü" sorununun çözülmesini gündeme getirmişti.
MHP lideri 'nin yaptığı çağrıyla başlayan ve Öcalan'ın teröristlere seslendiği açıklamasıyla devam eden sürecinde en son TBMM çatısı altında çalışan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu yayımlandı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'ın yıl dönümünde yeni çağrı yapacak! Teröristlerle ilgili talep iddiası

YASAL DÜZENLEME AŞAMASINA GEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Süreçte Öcalan için "umut hakkı" ve herhangi bir terörist eyleme bulaşmamış PKK'lılarla ilgili yasal düzenleme çalışmalarına geçilmesi beklenirken NTV'den Uğraş Bingöl'ün haberine göre bugün kritik bir gelişme daha yaşanacak.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'ın yıl dönümünde yeni çağrı yapacak! Teröristlerle ilgili talep iddiası

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINI DEM PARTİLİLER OKUYACAK

Teröristbaşı Öcalan, 27 Şubat'taki çağrısının yıl dönümünde bir açıklama daha yapacak ve bu açıklama Ankara'da Yılmaz Güney sahnesindeki programda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın süreçle ilgili konuşmasının ardından Kürtçe ve Türkçe okunacak.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'ın yıl dönümünde yeni çağrı yapacak! Teröristlerle ilgili talep iddiası

ÖCALAN'IN MESAJINDA NELER OLACAK?

Öcalan'ın Terörsüz Türkiye sürecini kapsayan yeni açıklamasında sürecin bir yıllık değerlendirmesi ve ilk aşamanın tamamlandığının vurgulanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca ikinci aşama ve yasal düzenlemelere ilişkin beklentiyle ilgili de ifadelerin yer alacağı değerlendiriliyor.

Öcalan'ın çağrısının okunacağı metinde yapılması beklenen yasal düzenlemelerde "Sempatizan, örgüt üyesi ya da örgüt yöneticisi" ayrımı yapılmaması talebinin de olacağı belirtiliyor.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'ın yıl dönümünde yeni çağrı yapacak! Teröristlerle ilgili talep iddiası

BAHÇELİ'DEN "STATÜ SORUNU ÇÖZÜLMELİ" ÖNERİSİ GELMİŞTİ

Süreci başlatan isim olarak bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin son grup toplantısındaki konuşmasında Öcalan'ın "statü" sorununu gündeme getirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan hamlelerin, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?"

