PKK kampları yerle bir edildi! Irak ve Suriye'de çok sayıda terörist öldürüldü

12 Ocak 2025 11:54 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 12:13

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de eli kanlı terör örgütü PKK'nın inlerinin yerle bir edildiğini duyurdu. Operasyonlarda 9 terörist öldürüldü.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı mücadele devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler kahraman Mehmetçik'in düzenlediği operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütüne ağır bir darbe daha indirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit​ ve Metina bölgelerinde 3, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6, toplamda 9 PKK​'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMAYACAK!"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."