PKK'lı teröristlere geçit yok! MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 18 gözaltı

17 Ocak 2025 09:25 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:27

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, MİT Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG​ terör örgütüne yönelik bir operasyon​ başlattı.

Yapılan incelemelerde, "terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyet yürütmek," "örgüte yardım ve yataklık yapmak" ve "terör propagandası yapmak" suçlamalarıyla 18 şüpheli​ tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Şanlıurfa​, Şırnak, Diyarbakır ve Yalova'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.