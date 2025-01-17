PKK'lı teröristlere geçit yok! MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 18 gözaltı
Eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.
Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, MİT Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik bir operasyon başlattı.
Yapılan incelemelerde, "terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyet yürütmek," "örgüte yardım ve yataklık yapmak" ve "terör propagandası yapmak" suçlamalarıyla 18 şüpheli tespit edildi.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU
Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır ve Yalova'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.