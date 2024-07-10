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Plastik, cam, kağıt! Vücudu her şeyi bir mıknatıs gibi çekiyor: Görenleri hayrete düşüren olay

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Temmuz 2024 10:43 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:58
Plastik, cam, kağıt! Vücudu her şeyi bir mıknatıs gibi çekiyor: Görenleri hayrete düşüren olay

Malatya'da yaşayan Mesut Güler'in vücudunun bazı bölgeleri mıknatıs özelliği gösteriyor. Vücudu plastik ve camları bile çeken Güler'i görenler şaşıp kalıyor.

Yazıhan ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Mesut Güler'in her şeyi mıknatıs gibi çeken vücudu görenleri şoke ediyor. Küçük yaşlarda bu özelliğini fark eden  Güler, metal kaşık, bozuk para, plastik, kağıt, bakır ve alüminyumdan oluşan her türlü materyalin vücudunun bazı noktalarına yapıştığını söyledi.

Plastik, cam, kağıt! Vücudu her şeyi bir mıknatıs gibi çekiyor: Görenleri hayrete düşüren olay - 1. Resim

GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRMEK İÇİN DE BAŞVURUDA BULUNACAK 

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını aktaran Mesut Güler, bu özelliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için de başvuruda bulunacağını kaydetti.

Plastik, cam, kağıt! Vücudu her şeyi bir mıknatıs gibi çekiyor: Görenleri hayrete düşüren olay - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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