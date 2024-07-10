Plastik, cam, kağıt! Vücudu her şeyi bir mıknatıs gibi çekiyor: Görenleri hayrete düşüren olay

10 Temmuz 2024 10:43 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:58

Yazıhan ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Mesut Güler'in her şeyi mıknatıs gibi çeken vücudu görenleri şoke ediyor. Küçük yaşlarda bu özelliğini fark eden Güler, metal kaşık, bozuk para, plastik, kağıt, bakır ve alüminyumdan oluşan her türlü materyalin vücudunun bazı noktalarına yapıştığını söyledi.

GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRMEK İÇİN DE BAŞVURUDA BULUNACAK

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını aktaran Mesut Güler, bu özelliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için de başvuruda bulunacağını kaydetti.