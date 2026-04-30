Polis Akademisi'nde yeni dönem! İmzalar atıldı, judo eğitimi verilecek: Siyah kuşakla mesleğe adım atacaklar

Polislerin doğru tekniklerle şüphelilere ve saldırganlara müdahale edebilmesi için yeni bir çalışmaya imza atıldı. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Polis Akademisi ile eğitim anlaşması imzaladıklarını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, judonun köklü disiplininin Polis Akademisi’nin eğitim gücüyle birleştirildiği stratejik ve önemli bir protokolün hayata geçirildiği aktarıldı.
İç Güvenlik Fakültesi’nde eğitim gören gönüllü amir adayları, mezuniyetlerine kadar federasyon gözetiminde eğitim alarak “siyah kuşak” derecesiyle mesleğe adım atacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, şu ifadeleri kullandı:
“Amacımız, öğrencilerin judo ile tanışmasını sağlayarak eğitim süreçlerine katkı sunmaktır. Bu sayede polislerimiz, olaylara doğru tekniklerle müdahale ederken hem kendilerini koruyacak hem de şüphelinin beden bütünlüğünü ve vatandaşın güvenliğini en üst seviyede muhafaza edecek fiziksel donanıma sahip olacaktır"