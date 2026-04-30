Polislerin doğru tekniklerle şüphelilere ve saldırganlara müdahale edebilmesi için yeni bir çalışmaya imza atıldı. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Polis Akademisi ile eğitim anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Polis Akademisi'nde yeni dönem! İmzalar atıldı, judo eğitimi verilecek: Siyah kuşakla mesleğe adım atacaklar Türkiye Judo Federasyonu, Polis Akademisi ile yaptığı eğitim anlaşmasıyla polislere doğru müdahale teknikleri kazandıracak bir çalışma başlattı. İç Güvenlik Fakültesi'nde eğitim gören gönüllü amir adayları, mezuniyetlerine kadar federasyon gözetiminde eğitim alacak. Amir adayları, eğitimlerini tamamladıklarında “siyah kuşak” derecesiyle mesleğe adım atacak. Amaç, polislere olaylara doğru tekniklerle müdahale ederken hem kendilerini hem de şüphelinin beden bütünlüğünü ve vatandaşın güvenliğini en üst seviyede koruyacak fiziksel donanım kazandırmak.

STRATEJİK VE ÖNEMLİ BİR PROTOKOL

Federasyondan yapılan açıklamada, judonun köklü disiplininin Polis Akademisi’nin eğitim gücüyle birleştirildiği stratejik ve önemli bir protokolün hayata geçirildiği aktarıldı.

SİYAH KUŞAKLA MESLEĞE ADIM ATACAKLAR

İç Güvenlik Fakültesi’nde eğitim gören gönüllü amir adayları, mezuniyetlerine kadar federasyon gözetiminde eğitim alarak “siyah kuşak” derecesiyle mesleğe adım atacak.

"EN ÜST SEVİYEDE FİZİKSEL DONANIMA SAHİP OLACAKLAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız, öğrencilerin judo ile tanışmasını sağlayarak eğitim süreçlerine katkı sunmaktır. Bu sayede polislerimiz, olaylara doğru tekniklerle müdahale ederken hem kendilerini koruyacak hem de şüphelinin beden bütünlüğünü ve vatandaşın güvenliğini en üst seviyede muhafaza edecek fiziksel donanıma sahip olacaktır"