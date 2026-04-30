Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Polis Akademisi'nde yeni dönem! İmzalar atıldı, judo eğitimi verilecek: Siyah kuşakla mesleğe adım atacaklar

Türkiye Judo Federasyonu ile Polis Akademisi dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı. Artık Polis Akademisi'nde polislere judo eğitimi verilecek. Artık adaylar “siyah kuşak” derecesiyle mesleğe adım atacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Polis Akademisi'nde yeni dönem! İmzalar atıldı, judo eğitimi verilecek: Siyah kuşakla mesleğe adım atacaklar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 14:52

Polislerin doğru tekniklerle şüphelilere ve saldırganlara müdahale edebilmesi için yeni bir çalışmaya imza atıldı. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Polis Akademisi ile eğitim anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Polis Akademisi'nde yeni dönem! İmzalar atıldı, judo eğitimi verilecek: Siyah kuşakla mesleğe adım atacaklar

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Judo Federasyonu, Polis Akademisi ile yaptığı eğitim anlaşmasıyla polislere doğru müdahale teknikleri kazandıracak bir çalışma başlattı.
İç Güvenlik Fakültesi'nde eğitim gören gönüllü amir adayları, mezuniyetlerine kadar federasyon gözetiminde eğitim alacak.
Amir adayları, eğitimlerini tamamladıklarında “siyah kuşak” derecesiyle mesleğe adım atacak.
Amaç, polislere olaylara doğru tekniklerle müdahale ederken hem kendilerini hem de şüphelinin beden bütünlüğünü ve vatandaşın güvenliğini en üst seviyede koruyacak fiziksel donanım kazandırmak.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

STRATEJİK VE ÖNEMLİ BİR PROTOKOL

Federasyondan yapılan açıklamada, judonun köklü disiplininin Polis Akademisi’nin eğitim gücüyle birleştirildiği stratejik ve önemli bir protokolün hayata geçirildiği aktarıldı.

Polis Akademisi'nde yeni dönem! İmzalar atıldı, judo eğitimi verilecek: Siyah kuşakla mesleğe adım atacaklar

SİYAH KUŞAKLA MESLEĞE ADIM ATACAKLAR

İç Güvenlik Fakültesi’nde eğitim gören gönüllü amir adayları, mezuniyetlerine kadar federasyon gözetiminde eğitim alarak “siyah kuşak” derecesiyle mesleğe adım atacak.

Polis Akademisi'nde yeni dönem! İmzalar atıldı, judo eğitimi verilecek: Siyah kuşakla mesleğe adım atacaklar

"EN ÜST SEVİYEDE FİZİKSEL DONANIMA SAHİP OLACAKLAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız, öğrencilerin judo ile tanışmasını sağlayarak eğitim süreçlerine katkı sunmaktır. Bu sayede polislerimiz, olaylara doğru tekniklerle müdahale ederken hem kendilerini koruyacak hem de şüphelinin beden bütünlüğünü ve vatandaşın güvenliğini en üst seviyede muhafaza edecek fiziksel donanıma sahip olacaktır"

Polis Akademisi'nde yeni dönem! İmzalar atıldı, judo eğitimi verilecek: Siyah kuşakla mesleğe adım atacaklar
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.