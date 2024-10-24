Polis memurunu 7 kez bıçaklamıştı! Savunması şoke etti

24 Ekim 2024 12:06 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:07

Konya'da kavga ihbarına giden polis memurunu 7 kez bıçaklayan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ilk ifadesinde söyledikleri ise duyanları şoke etti.

Konya​'da 3 Ekim Pazar günü sabah saatlerinde yaşanan olayda; 112 Acil Çağrı Merkezi​'ne sinir krizi geçiren bir kişiyle ilgili ihbar yapıldı ve bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

SİLAHLA VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ekipler kapının açılmasını beklerken, sinir krizi geçirdiği iddia edilen Emre Köroğlu bıçakla saldırıda bulundu. Saldırı sırasında 3 yıllık polis memuru Mustafa Topuz, vücuduna aldığı 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Mustafa Topuz ve bir diğer polis memuru, saldırganı silahla vurarak etkisiz hale getirdi.

OLAY ANI KAMERADA

Yaralanan polis memuru ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, saldırgan ise Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıkarken, hastanede tedavisi tamamlanan polis memuru Mehmet Topuz taburcu edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis memurunu bıçaklayan ve 33 suç kaydı olan şüpheli Emre Köroğlu da tedavisinin ardından geçtiğimiz salı günü taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Uyuşturucu madde kullandım. Olay günü ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.