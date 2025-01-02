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Polise kafa atıp burnunu kırmıştı! Serbest bırakıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ocak 2025 16:56 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 16:56
Polise kafa atıp burnunu kırmıştı! Serbest bırakıldı

Edirne'de bir kişi, polise kafa atıp burnunu kırmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi'nde baba Ş.C. ile oğlu B.C. arasında çıkan kavga ekiplere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, baba Ş.C.'nin saldırısına uğradı.

POLİS MEMURUNUN BURNUNU KIRDI

Kavga sırasında müdahalede bulunan polis memuru, baba Ş.C. tarafından darp edildi ve kafa atılması sonucu burnu kırıldı.

Yüzünden aldığı darbe nedeniyle kanlar içinde kalan polis memuru, tedavi için Edirne​ Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Yapılan muayenede burnunda kırık tespit edilen polis memurunun ameliyat edileceği ve tedavisinin devam edeceği bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ş.C., sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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