Polisleri peşine takan 12 yaşındaki suç makinası! Ekipler bile şaştı kaldı

31 Temmuz 2024 12:36 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 13:01

TOBFED ile İŞKUR'dan yılın adımı! Kadın ve gençlerin istihdamına yönelik protokol imzaladı

TOBFED ile İŞKUR'dan yılın adımı! Kadın ve gençlerin istihdamına yönelik protokol imzaladı

İstanbul Bahçeşehir'de bir eve giren 4 genç kız evdeki değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Evini dağılmış halde bulan ev sahibi ise hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar sonrası şüpheliler yakalanırken, çalınan değerli eşyalar da sahibine teslim edildi. Şüpheliler arasındaki 12 yaşındaki küçük kızın ise 26 suç kaydı ve 6 araması olduğunu gören polisler bile şaşkına döndü.

SOYULDUĞU ANLAYINCA POLİSE HABER VERDİ

Başakşehir Bahçeşehir 2. kısım mahallesi Şehit Furkan Işık bulvarı üzerinde 26 Temmuz günü meydana gelen olayda F.A.'nın evine giren genç kızlar evde değerli buldukları ne varsa alıp kaçtı. Evine dönen F.A. soyulduğunu anlayınca polise gidip başvuruda bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İncelenen kamera görüntülerinden şüpheliler tek tek tespit edildi. Hırsızlık Büro ekiplerince yakından tanınan ve daha önceden 113 suç kaydı olan Şeyma U. (22) , 39 suç kaydı olan 25 yaşındaki Ayşe Ç. gözaltına alındı.

12 YAŞINDA SUÇ MAKİNASI

O şüphelilerle birlikte henüz 12 yaşında 26 kaydı ve 6 suçtan da aranması olan G.Ç. ve 14 yaşında 11 kaydı 1 aranması olan S.Ç. gözaltına alındı.

Şahısların üst aramalarında ise 1 adet rolex marka kol saati, 3 bin 325 lira, 100 Euro, 5 adet altın renkli bileklik, 1 adet Emperio Armani marka kol saati, 1 adet Ixperia marka tuşlu telefon, 1 adet güneş gözlüğü,1 adet telefon kartı,3 adet kolye ve 1 adet kolye ucu bulundu. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Azılı hırsızlar ile ilgili Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, Başakşehir ilçesinden 2, Büyükçekmece ilçesinden 3, Bakırköy ilçesinden 2, Bağcılar ilçesinden 1, olmak üzere toplamda 8 ayrı Evden Hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.