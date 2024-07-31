Karsu Dönmez evlendi! Gelini gören damat gözyaşlarına boğuldu

31 Temmuz 2024 12:49 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:50

Şarkıcı Karsu sade bir törenle uzun süredir beraber olduğu Mike Schrama ile evlendi. Sosyal medya hesabından düğünden kareleri paylaşan Karsu'ya tebrik mesajı yağdı.

ŞARKICI KARSU EVLENDİ

Karsu'nun sade gelinliği beğeni yağmuruna tutulurken, açık havada gerçekleşen düğün için özel bir alan dizayn edildi. Mavi çiçeklerin ön planda olduğu düğünde Türk gelenekleri de unutulmadı.

DAMAT GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Damat Mike Schrama, Karsu'yu davul zurna ile baba evinde alırken, gözyaşlarını da tutamadı. İlk Karsu'yu gelinlikle gören Mike Schrama, gözyaşlarına hakim olamadı.