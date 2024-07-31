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Karsu Dönmez evlendi! Gelini gören damat gözyaşlarına boğuldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 12:49 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:50
Karsu Dönmez evlendi! Gelini gören damat gözyaşlarına boğuldu

Geçtiğimiz gün kına gecesi yapan Türk asıllı Hollandalı müzisyen Karsu Dönmez uzun zamandır aşk yaşadığı Mike Schrama ile evlendi. Davul zurna ile Karsu'yu almaya giden Mike Schrama ise gözyaşlarına boğuldu.

Şarkıcı Karsu sade bir törenle uzun süredir beraber olduğu  Mike Schrama ile evlendi. Sosyal medya hesabından düğünden kareleri paylaşan Karsu'ya tebrik mesajı yağdı. 

ŞARKICI KARSU EVLENDİ 

Karsu'nun sade gelinliği beğeni yağmuruna tutulurken, açık havada gerçekleşen düğün için özel bir alan dizayn edildi. Mavi çiçeklerin ön planda olduğu düğünde Türk gelenekleri de unutulmadı.  

Karsu Dönmez evlendi! Gelini gören damat gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

Karsu Dönmez evlendi! Gelini gören damat gözyaşlarına boğuldu - 2. Resim

DAMAT GÖZYAŞLARINI TUTAMADI 

Damat  Mike Schrama, Karsu'yu davul zurna ile baba evinde alırken, gözyaşlarını da tutamadı. İlk Karsu'yu gelinlikle gören  Mike Schrama, gözyaşlarına hakim olamadı. 

Karsu Dönmez evlendi! Gelini gören damat gözyaşlarına boğuldu - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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