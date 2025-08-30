Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Popüler sohbet uygulamalarına erişim engel! Flört uygulamalarına yasak geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun aldığı karar doğrultusunda Azar, LiVU ve Tango’nun da aralarında bulunduğu 29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli getirildi.

Popüler sohbet uygulamalarına erişim engel! Flört uygulamalarına yasak geldi
KAYNAK:
Donanim Haber
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 09:47

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (), aralarında Azar, LivU ve Tango’nun da yer aldığı toplam 29 tanışma uygulamasına erişim yasağı uyguladı.

kararları, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/9242 sayılı kararı ile Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 sayılı kararıyla onaylandı.

BTK’nın ilgili kararında, erişim engeli getirilen uygulamaların kullanıcı profilleri ve içerikleri dikkate alınarak, 5651 sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldığı değerlendiriliyor.

Popüler sohbet uygulamalarına erişim engel! Flört uygulamalarına yasak geldi

5651 SAYILI KANUN NEDİR?

Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Popüler sohbet uygulamalarına erişim engel! Flört uygulamalarına yasak geldi

MİLYONLARCA KULLANICIYA SAHİP

Engelli Web’in bilgilerine göre erişim engeli getirilen platformlar arasında Azar, LiVU ve Tango gibi dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip popüler uygulamalar da bulunuyor.

Bunun yanı sıra Flirtfy, Camsurf, CoMeet, ChatU, Tantan, Chamet ve SweetMeet gibi farklı alan adları üzerinden hizmet veren çok sayıda platform da karara dahil edildi.

Popüler sohbet uygulamalarına erişim engel! Flört uygulamalarına yasak geldi


İŞTE ENGELLENEN BAZI UYGULAMALAR

Azar

LiVU

Flirtfy

Tango

Mili

Chat Match – Random Video Chat

Call Me Chat

Lips

Hi

CoMeet

Camsurf & Video Chat

Roulette Chat Video Omegle Ome

LivCam

Instacams

Derya Görüntülü Sohbet

Chat PIG

StrangerCam Görüntülü Sohbet

Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet

ETİKETLER
#btk
#erişim engeli
#Azarlama
#Tanışma Uygulamaları
#5651 Sayılı Kanun
#Livu
#Tango
#Gündem
