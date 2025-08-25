Menü Kapat
27°
Azar uygulamasına erişim engeli getirildi

Anlık görüntülü görüşme ve canlı yayın platformu Azar’a, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Ağustos 2025 tarihli kararıyla erişim engeli getirildi.

Azar uygulamasına erişim engeli getirildi
Canlı yayın ve görüntülü görüşme platformu Azar, erişim engeliyle karşı karşıya kaldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun () resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, platforma yönelik erişim 22 Ağustos 2025 tarihli Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda engellendi.

AZAR UYGULAMASINA 22 AĞUSTOS'TA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

BTK'nın Site Sorgulama bölümünde paylaşılan açıklamada, "azarlive.com, 22/08/2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadesi yer aldı. Ancak söz konusu kararın gerekçesine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Azar uygulamasına erişim engeli getirildi

Azar, kullanıcıların anlık görüntülü görüşmeler ve canlı yayınlar yapmasına olanak tanıyordu.

Discord ne zaman açılacak 22 Ağustos? Yaklaşık 11 ay önce erişim engeli kararı getirilmişti
