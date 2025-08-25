Azar uygulamasına erişim engeli getirildi

Canlı yayın ve görüntülü görüşme platformu Azar, erişim engeliyle karşı karşıya kaldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, platforma yönelik erişim 22 Ağustos 2025 tarihli Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda engellendi.

AZAR UYGULAMASINA 22 AĞUSTOS'TA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

BTK'nın Site Sorgulama bölümünde paylaşılan açıklamada, "azarlive.com, 22/08/2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadesi yer aldı. Ancak söz konusu kararın gerekçesine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Azar, kullanıcıların anlık görüntülü görüşmeler ve canlı yayınlar yapmasına olanak tanıyordu.