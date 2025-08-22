Discord ne zaman açılacak 22 Ağustos? Yaklaşık 11 ay önce erişim engeli kararı getirilmişti

Türkiye'de oldukça fazla kullanıcısı bulunan Discord platformuna erişim engeli getirilmişti.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar kapsamında getirilen erişim engelinin ardından platformun ne zaman açılacağı tekrardan gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Discord ne zaman açılacağı merak ediliyor.

DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK 22 AĞUSTOS?

"Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" nedeniyle alınan erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına dair yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz aylarda platform ile görüşme halinde olduklarını, gerekli düzenlemeleri yaptıkları taktirde tekrardan açılma durumunun gündeme gelebileceğini belirtmişti.

Ancak Bakan Uraloğlu'nun açıklamasının ardından herhangi bir yeni gelişme yaşanmadı. Görüşmelerin hala devam ettiği ve platformun gerekli düzenlemeleri yapmasının beklediği tahmin ediliyor.

DİSCORD AÇILACAK MI 2025?

Discord'un açılması için gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor. Bu düzenlemelerin yapıldığı taktirde Discord'un tekrardan Türkiye'de erişime açılma ihtimali bulunuyor.

Dünya genelinde birçok devlet Discord'a bu konularda uyarılar vermeye başladı. Devletler Discord'a çocukların güvenliğini sağlaması için gerekli düzenlemeleri yapması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Discord bu uyarıların ardından geçtiğimiz aylarda bir özelliği test etmeye başladı. Yeni özellik sayesinde kullanıcıların çocuk mu yoksa yetişkin mi olduğu tespit edilecek. Böylelikle çocukların platformda bulunan hassas ve zararlı içeriklere olan erişimi kısıtlanacak.

Platform bu tespiti yüz taraması ve resmi kimlik belgesi doğrulamasıyla yapmayı planlıyor. Yeni özellik şu an sadece Birleşik Krallık ve Avustralya'da test ediliyor.