Prof. Dr. Karasu sırra kadem bastı! 4 gündür her yerde aranıyor
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 12:37 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 12:43
Eskişehir'de evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen Prof. Dr. Bekir Karasu'dan 4 gündür her yerde aranıyor.
ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, geçtiğimiz günlerde evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Aracına bindikten sonra sırra kadem basan Karasu'nın yakınları durumu polise bildirdi.
GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Prof. Dr. Karasu'nun bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, Prof. Dr. Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı tespit edildi. Prof. Dr. Bekir Karasu'nun bulunması amacıyla ülke genelinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı