Prof. Dr. Karasu sırra kadem bastı! 4 gündür her yerde aranıyor

30 Haziran 2024 12:37 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 12:43

Üç çocuklu ailelere vergi indirimi ve uygun kredi verilecek! Ucuz konut için de düğmeye basıldı

Üç çocuklu ailelere vergi indirimi ve uygun kredi verilecek! Ucuz konut için de düğmeye basıldı

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, geçtiğimiz günlerde evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Aracına bindikten sonra sırra kadem basan Karasu'nın yakınları durumu polise bildirdi.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Prof. Dr. Karasu'nun bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, Prof. Dr. Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı tespit edildi. Prof. Dr. Bekir Karasu'nun bulunması amacıyla ülke genelinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.