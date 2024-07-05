Rastgele ateş açan kişi, özel harekat polisi tarafından vuruldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 09:17 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:22
Mersin'in Akdeniz ilçesinde karakol önünde ateş açan kişi, özel harekat polisi tarafından bacağından vuruldu. Şahsın vurulduktan sonraki görüntüleri kameraya yansıdı.
Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Karakolu önünde meydana gelen olayda, Ercan A. isimli bir kişi polis karakolu önüne gelerek elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı.
BACAĞINDAN VURULDU
Bunun üzerine bölgeye hemen özel hareket polisleri çağrıldı. Polis önce şahsı tüfeği bırakması için ikna etmeye çalıştı ancak şahıs ikna olmayınca özel harekat polisi Ercan A.'yı bacağından vurup etkisiz hale getirildi. Yaralanan Ercan A. çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı