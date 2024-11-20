Rize depremi sonrası korkutan uyarı! ''7 üzeri deprem bekliyoruz''

20 Kasım 2024 10:16 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:16

Rize'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Dr. Öğretim Üyesi Özgenç Akın kritik açıklamalarda bulundu. Depremin heyelanı tetiklediğini belirten uzman isim bir şehrimiz için daha kritik uyarı yaptı. Bölgede 7 ve 7 üzeri depremin beklenildiği belirtildi.

Türkiye’de birçok ilde art arda deprem ve artçı sarsıntılar yaşanıyor. Rize’nin Hemşin ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Çayeli ilçesinde dün sabaha karşı heyelan yaşandı. Heyelanda 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 4 kişinin yaralanması sonrası uzman isimler depremler sonucu heyelan oluşumuna ilişkin görüşlerini açıkladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Özgenç Akın depremlerin heyelanları tetiklediğini belirterek, "Doğada Newton'un tepki yasası geçerlidir. Özellikle bölgemiz çok dik yamaçlara sahip ve yağış oranı da çok yüksek. Bu yağış oranı da çok yüksek olduğu için stabil olmayan yer altı tabakaları heyelanlara sebep olacaktır" dedi.

YÜZEYE DAHA YAKIN DEPREMLER

Özgenç Akın, Türkiye'nin tam anlamıyla bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, ''Ülkemiz dünyadaki en aktif kuşaklardan bir tanesi olan Alp-Himalaya kuşağında yer almaktadır. Yani ülkemiz tam anlamıyla bir deprem ülkesidir. Dolayısıyla bu depremlerin meydana gelmesi normaldir. Ülkemizde daha çok transform faylardan kaynaklanan yüzeye daha yakın depremler meydana gelir. Yüzeye yakın olduğu için de derinliği yıkıcı olabilmektedir. Şili, Japonya gibi dalma batma zonlarında daha derin, daha büyük depremler meydana gelir. Bizim ülkemizde de 7 ya da daha fazla büyüklükte depremler meydana gelmektedir'' diye konuştu.

''ŞEHİR OLARAK TEHLİKE ALTINDAYIZ''

Rize’deki depreme şaşırmadıklarını belirten Özgenç Akın, şöyle devam etti:

Rize'de, Ordu'da, Trabzon'da, Batum'da faylar var. Bu fayların hepsi MTA'nın diri fay haritasında işaretli değil. İnsanlık olarak zaten fayların 100'de yüzüne hakim değiliz, hiçbir zaman da olamayız. Çünkü bir hareket sonucunda faylar oluşur. Fay kırık demektir. Daha önce oluşmuş faylarda deprem olabildiği gibi bir deprem de fayın oluşmasına neden olabilir. Yani aralarında sebep sonuç ilişkisi vardır. Şehrimiz hakkında konuşacak olursak, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonlarına olan yakınlığımız şehir olarak tehlike altında olduğumuzu ifade ediyor. 4.0, 5.0, 6.0 büyüklüğündeki depremler genellikle yıkıcı olmaz. Yıkıcı olması yapıların uygunsuz inşasından dolayıdır.

''KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMDEN ETKİLENDİK''

6 Şubat depreminde gördük ki 600-700 kilometre uzaklıkta olmamıza rağmen Trabzon'da sallandık ve ciddi şekilde hissettik. Dolayısıyla Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarına olan yakınlığımızdan dolayı buralarda meydana gelebilecek büyük depremlerin de bizi doğrudan ve ciddi şekilde etkileyebileceğini düşünüyoruz.

''BİNGÖL'DE 7'DEN BÜYÜK DEPREM BEKLİYORUZ''

Rize’de yaşanan depremin Trabzon için yıkıcı olmayacağını söyleyen Özgenç Akın, ''Örneğin Bingöl Karlıova civarında 7 ve 7'den büyük bir deprem bekliyoruz. Dolayısıyla bu depremin bizi etkileyemeyeceğini söyleyemeyiz'' şeklinde konuştu.