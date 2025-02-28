Rize'de CHP'li isimlere silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Kuyumcu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Taş Konak Sosyal Tesisleri'nde öğle saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre; Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, yanlarındaki bir kişiyle birlikte tesiste oturdukları sırada A.E. isimli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Vücudunun çeşitli yerlerine üç kurşun isabet eden Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırıda Seferoğlu da ayağından yaralandı.

MUSTAFA KUYUMCU'NUN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seferoğlu’nun tedavisine burada devam edilirken, durumu ağır olan Kuyumcu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.