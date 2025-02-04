Rize'de suya zam geldi! Yeni tarife belli oldu

04 Şubat 2025 18:08 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 18:10

Rize Belediyesi'nde alınan karara göre suya yüzde 56,76 oranında zam yapıldı. Yeni zamla beraber suda yeni tarife de belli oldu.