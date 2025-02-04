Rize'de suya zam geldi! Yeni tarife belli oldu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
04 Şubat 2025 18:08 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 18:10
Rize Belediyesi'nde alınan karara göre suya yüzde 56,76 oranında zam yapıldı. Yeni zamla beraber suda yeni tarife de belli oldu.
Rize Belediyesi'nin su fiyatlarına yüzde 56,76 oranında zam yaptığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, daha önce metreküpü 10,50 TL olan konut su ücreti, yapılan artışla birlikte 16,46 TL’ye yükseldi. İş yerlerinde kullanılan suyun birim fiyatı ise 32,76 TL oldu.
RİZE'DE SUYA ZAM!
Zamlı tarifeler, 1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Öte yandan, dün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon oranı tüketici fiyatlarında yüzde 42,12 olarak duyurulmuştu.
Kaynak: tgrthaber.com