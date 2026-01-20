Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Roman vatandaşlar için genelge Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 2. aşama başladı

Türkiye'deki Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanmasını sağlayacak olan II. Aşama Eylem Planı Resmi Gazete’de yayımlandı. Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelge Romanların eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmaları ile istihdam edilmeleri konusunda yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

Roman vatandaşlar için genelge Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 2. aşama başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 01:10
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 01:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve 2. Aşama Eylem Planı (2026-2030)’ ile ilgili genelge yayımladı.

Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden en etkin şekilde yararlanabilmesi, sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi gayesiyle önemli politikalar hayata geçirildiğini ifade etti.

2030'A KADAR SÜRECEK

Söz konusu politikalara yön vermek amacıyla ilgili tüm bakanlıkların katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 2023/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe konulan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve 1. Aşama Eylem Planı (2023-2025) ile başta eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar olmak üzere her alanda sunulan hizmetlerle Roman vatandaşların desteklendiğini hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri yer verdi:

"Mezkur Strateji Belgesi 1. Aşama Eylem Planının uygulaması başarıyla tamamlanmış olup Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların devamını temin etmek maksadıyla Eylem Planının ikinci safhasına geçilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) 2. Aşama Eylem Planı (2026-2030)' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacaktır.

Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarının, yerelde valilikler sorumluluğunda ilgili birimlerin ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımı sağlaması, iş birliği ve koordinasyon ile üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

#Gündem
