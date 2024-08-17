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Rüzgar orman yangınlarının seyrini değiştirdi! Karabük'te havadan karadan müdahale

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ağustos 2024 15:27 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 15:39

Karabük ormanlarında çıkan yangının seyrini rüzgar olumsuz etkiledi. Aniden yükselen alevlere havadan karadan müdahale edildi.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle tekrar yayılmaya başladı.

RÜZGAR ORMAN YANGINLARININ SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ! 

24 saat önce Ovacık ilçesine bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Rüzgar orman yangınlarının seyrini değiştirdi! Karabük'te havadan karadan müdahale - 1. Resim

Akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde tekrar başlarken, öğle saatlerinde etkili olan rüzgarla birlikte yayılmaya başladı.

Rüzgar orman yangınlarının seyrini değiştirdi! Karabük'te havadan karadan müdahale - 2. Resim

KARABÜK'TE HAVADAN KARADAN MÜDAHALE 

61 araç, 192 personel ile Jandarma Genel Komutanlığına ait iki adet yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederken, Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangına müdahale ediyor.

Rüzgar orman yangınlarının seyrini değiştirdi! Karabük'te havadan karadan müdahale - 3. Resim

İş makineleriyle de arazözlerin giriş yapamadığı yerlere yol açılıyor.

Rüzgar orman yangınlarının seyrini değiştirdi! Karabük'te havadan karadan müdahale - 4. Resim

Bölgeye, Bartın ve Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünden de ekipler sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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