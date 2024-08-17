Rüzgar orman yangınlarının seyrini değiştirdi! Karabük'te havadan karadan müdahale

17 Ağustos 2024 15:27 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 15:39

Bolu Dağı Tüneli'nin ne zaman açılacağı belli oldu! Uzatma çalışmaları nedeniyle kapatılmıştı

Bolu Dağı Tüneli'nin ne zaman açılacağı belli oldu! Uzatma çalışmaları nedeniyle kapatılmıştı

Bakan Yumaklı Türkiye'nin kaç yangın söndürme uçağı ve helikopteri olduğunu açıkladı

Bakan Yumaklı Türkiye'nin kaç yangın söndürme uçağı ve helikopteri olduğunu açıkladı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle tekrar yayılmaya başladı.

RÜZGAR ORMAN YANGINLARININ SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ!

24 saat önce Ovacık ilçesine bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde tekrar başlarken, öğle saatlerinde etkili olan rüzgarla birlikte yayılmaya başladı.

KARABÜK'TE HAVADAN KARADAN MÜDAHALE

61 araç, 192 personel ile Jandarma Genel Komutanlığına ait iki adet yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederken, Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangına müdahale ediyor.

İş makineleriyle de arazözlerin giriş yapamadığı yerlere yol açılıyor.

Bölgeye, Bartın ve Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünden de ekipler sevk edildi.