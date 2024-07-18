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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun acı günü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
18 Temmuz 2024 15:50 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 15:51
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu&#039;nun acı günü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun annesi Edibe Karamollaoğlu hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu annesini kaybetti.

Saadet Lideri'nin annesi Edibe Karamollaoğlu, yaşamını yitirdi.

Konuya ilişkin açıklama Saadet Partisi'nden geldi.

KARŞIYAKA'DA DEFNEDİLECEK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun muhterem anneleri Edibe Karamollaoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi yarın Karşıyaka Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir.

Merhumeye Allah’tan rahmet, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz."

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun acı günü - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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