Marul Kafa'nın acı günü! Annesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti

05 Temmuz 2024 11:24 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:38

Sosyal medyada Marul Kafa olarak tanınan Mehmet Yıldırım acı haberi duyurdu.. Bir süredir kanser tedavisi gören annesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti.

Marul Kafa sosyal medya hesabından annesi Havva Yıldırım ve babası İsmail Yıldırım ile çektiği komik videolar ile tanınan Mehmet Yıldırım, bir süredir kanser tedavisi gören annesini kaybettiğini duyurdu.

Marul Kafa lakaplı Mehmet Yıldırım, annesinin vefatını "Canımdan çok sevdiğim annemi kaybettik. Öğle namazına müteakip Cihadiye Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun." sözleriyle duyurdu.