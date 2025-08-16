Saatlerdir süren Kocaeli yangınında son durumu Bakan Yumaklı açıkladı

Bursa'nın İznik ilçesinden başlayıp Kocaeli Karamürsel'e sıçrayan orman yangınında son durum açıklandı. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı "Kocaeli / Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullanarak ekiplerin saatlerdir verdiği mücadeledeki son bilgileri verdi.

Yumaklı ayrıca, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangınla ilgili de açıklamada bulunarak şu cümleleri kullandı: "Çanakkale / Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz."