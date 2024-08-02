'Sabıkalı kavşak' yine can aldı! Ölenlerin yakınları 'önlem alın' diye isyan etti
Daha önce defalarca kaza yaşanan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan 'sabıkalı kavşak' yine can aldı. Denizli'de anayolda ilerleyen işçi servisi ile tali yoldan kavşağa bağlanmak isteyen otomobil çarpıştı. "Sabıkalı Kavşak" olarak adlandırılan noktada meydana gelen ve araçların hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 10 işçi yaralandı.
Korkunç kaza Denizli'de yaşandı.
Pamukkale Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde 53 yaşındaki Musa Öztürk idaresindeki otomobil tali yoldan kavşağa bağlanmak istediği sırada anayolda ilerleyen H.T. yönetimindeki işçi servisi ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile işçi servisi önüne kattığı otomobili metrelerce sürükledi.
10 KİŞİ DE YARALANDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasına personel taşıyan serviste bulunan sürücü H.T. dahil 10 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.
Otomobil içerisinde bulunan Musa Öztürk ve 65 yaşındaki eşi Cemile Öztürk'ün, olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.
VATANDAŞIN KÂBUSU OLDU
Acılı haberi alan Öztürk çiftinin yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.
Kazada yaşamlarını yitiren yaşlı çiftin Pınarkent Mahallesi'nde misafirliğe geldikleri öğrenildi.
"Sabıkalı" olarak bilinen ve sık sık ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşandığı kavşaktan ise vatandaşlar şikayetçi olduklarını ifade etti.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Kavşağa bir önlem alınması gerektiğini vurgulayan mahalle sakinlerinden Bilal Vural, "Sürekli burada kaza oluyor. Bu kazalara dur demek lazım.
Burada da keşke olmasaydı ama dikkatsizliğimizin sonucu 2 ölü, 10 yaralımız var.
Denizli istikametinden gelen yol ile Pınarkent'e bağlanan kavşağa ışıklandırma şart veya alt geçit olmalı.
Burada ışıklar sürekli yanıp yanıp sönüyor. Anayoldan gelen için ileriden bir yavaşlatma ya da buraya bir ışık olması şart.
Böyle olayların yaşanmaması için buraya bir çözüm istiyoruz” dedi.