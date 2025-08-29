Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Sabri Ülker Vakfı, öncü projelerini 15. yılında Paris’te dünyaya tanıttı

Sabri Ülker Vakfı, "Küresel Sağlık İçin Sürdürülebilir Gıda" temasıyla Paris’te düzenlenen 23. Uluslararası Beslenme Kongresi’nde, Vakfın gıda ve beslenme alanındaki öncü projelerini uluslararası katılımcılarla paylaştı. Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr.Talat İçöz, “15. yılımızda, toplum sağlığı ve beslenme konusunda referans kabul edilen uluslararası platformlarda Bilim Kurulu üyelerimizle yer alarak etki alanımızı genişletiyor, bilimsel bilginin yaygınlaştırılması ve toplum sağlığına yönelik öncü rolümüzü güçlendiriyoruz” dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sabri Ülker Vakfı, öncü projelerini 15. yılında Paris’te dünyaya tanıttı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 13:31

Fransız Derneği (SFN), Fransız Beslenme Federasyonu (FFN), Avrupa Beslenme Dernekleri Federasyonu (FENS) ve Uluslararası Beslenme Bilimleri Birliği (IUNS) tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Beslenme Kongresi, 24-29 Ağustos 2025’te Paris’te gerçekleşti.

Tüm dünyadan alanında uzman bilim insanlarının takip ettiği kongrede beslenme konusu, temel araştırmalardan klinik uygulamalara, epidemiyolojiden sosyal etkilere kadar tüm yönleriyle ele alındı.

Toplumda dengeli beslenme ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Sabri Ülker Vakfı’nın Bilim Kurulu üyeleri “Türkiye’de Halk Sağlığını İyileştirmeye Yönelik Girişimler” başlıklı bilimsel sempozyumda Vakfın sağlıklı beslenme ve gıda okuryazarlığı alanındaki öncü projelerini katılımcılarla paylaştı.

SABRİ ÜLKER VAKFI’NIN EĞİTİM VE İLETİŞİM PROGRAMLARI ANLATILDI

Sempozyumda, Bilim Kurulu üyelerinden Dr.Julian Stowell “Okul Çağı Çocukları İçin Beslenme Eğitimi” başlıklı sunumunda Sabri Ülker Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı’yla 14 yıldır sürdürdüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin ayrıntılarını katılımcılarla paylaşırken, Prof.Dr.Serhat Ünal “Sağlık Profesyonelleri için Beslenme ve Beslenme İletişimi Eğitimi” başlığında, Vakfın, Türk İç Hastalıkları ve Uzmanlık Derneği, Aile Hekimleri Federasyonu ve Türk Eczacılar Birliği iş birliğiyle hayata geçirdiği iletişim programına dair bilgilendirmede bulundu.

Prof.Dr.Nur Baran Aksakal, “Gıda ve Beslenme Okuryazarlığının Sürdürülebilir Sağlık Üzerine Etkisi” konulu sunumunda Türkiye’de gıda okuryazarlığına ilişkin çarpıcı verileri aktarırken , Prof.Dr.Zehra Büyüktuncer Demirel ise “Beslenme Okuryazarlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımların Önemi” sunumuyla bilimsel sempozyumda yer aldı.

DR.TALAT İÇÖZ: “BİLİM TEMELLİ VİZYONUMUZU, ULUSLARARASI ETKİNLİKLERLE PAYLAŞIYORUZ”

Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr.Talat İçöz, 15 yıldır sürdürdükleri öncü projelerinin ayrıntılarını, alanında uzman isimlerin yer aldığı uluslararası bir kongrede paylaşmaktan gurur duyduklarını belirtti. İçöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Beslenme, gıda ve sağlık gibi toplumsal kalkınmanın en önemli başlıklarında bilim temelli vizyonumuzu paylaşabildiğimiz uluslararası etkinlikler bizim için büyük değer taşıyor. 15. yılımızda, uluslararası platformlarda Bilim Kurulu üyelerimizle yer alarak etki alanımızı genişletiyor, bilimsel bilginin yaygınlaştırılması ve toplum sağlığına yönelik öncü rolümüzü güçlendiriyoruz. 23. Uluslararası Beslenme Kongresi’ni de alanında uzman bilim insanlarıyla buluşarak iş birliği olanaklarını genişlettiğimiz, küresel etkimizi derinleştirdiğimiz bir fırsat penceresi olarak değerlendiriyoruz. Sabri Ülker Vakfı olarak beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin toplumun her kesiminde gelişmesine katkı sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

TOPLUM SAĞLIĞINA KATKIDA BULUNMAYI SÜRDÜRÜYOR

Sabri Ülker Vakfı’nın Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Türkiye’de temel eğitimde öğrenim gören öğrencilerin, ebeveynlerinin ve öğretmenlerin dengeli beslenme alışkanlıklarının geliştirmesine destek olmayı hedefleyen Yemekte Denge Eğitim Projesi, 14 yılda 7 milyondan fazla kişiye ulaştı. Proje, 25 ilde 250 okulda devam ediyor.

Vakıf, 2022’de bilimsel bilgi iletişiminin öneminden hareketle başlattığı beslenme iletişimi eğitimi programını Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF), Türk İç Hastalıkları ve Uzmanlık Derneği (TİHUD) ve Türk Eczacılar Birliği iş birliğiyle yürütüyor. Eğitim programıyla sağlık profesyonellerinin beslenme konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Sabri Ülker Vakfı, 15. yılında çocuklara yönelik farkındalık projelerinden yayıncılığa, uluslararası konferanslardan her yıl düzenlediği Bilim Ödülü’ne kadar toplum sağlığı alanındaki kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER
#beslenme
#sağlıklı yaşam
#Beslenme Eğitimi
#Gıda Okuryazarlığı
#Bilimsel Araştırma
#Uluslararası Kongre
#Sabri Ülker Vakfı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.