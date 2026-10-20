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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:23

Saç, göz, ten renklerini belirlemişler! Sipariş donör katalogları deşifre oldu: İşte tüyler ürperten mesajlar

Üreme hücrelerini (Yumurta) yasa dışı yollarla para karşılığı satan kadınlara yönelik gerçekleştirilen “Doku Ticareti” operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı. Soruşturma derinleştikçe de tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Son incelemelerde örgüt lideri Hacer T’nin üreme hücrelerini satan kadınları kan grupları, göz renkleri, ten renkleri ve saç renkleri gibi özelliklerine göre gruplandırdığı tespit edildi. Donör kadınların fiziksel ve kişisel özelliklerinin katalog haline getirilen bu verilerinin ise alıcılara gösterilerek sunulduğu belirlendi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Saç, göz, ten renklerini belirlemişler! Sipariş donör katalogları deşifre oldu: İşte tüyler ürperten mesajlar
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:23

Yapılan şikayet üzerine harekete geçen ekipler, birçok farklı ilde kadınların üreme hücresi (Yumurta) satışı yaptıklarının tespit etti. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi'nin düzenlediği operasyonla 41 kişi gözaltına alındı. Kamuoyunda büyük bir şaşkınlığa yol açan soruşturmaya ilişkin ortaya çıkan detaylar ise tüyler ürpertti.

HABERİN ÖZETİ

Saç, göz, ten renklerini belirlemişler! Sipariş donör katalogları deşifre oldu: İşte tüyler ürperten mesajlar

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Farklı illerde kadınların üreme hücresi (yumurta) satışını organize eden şebekeye yönelik İstanbul merkezli operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 34'ü donör kadın, üçü doktor ve dördü organizatör olmak üzere toplam 41 kişi gözaltına alındı.
Eski bir tekstil işçisi olan örgüt lideri Hacer T.'nin, donör olarak başladığı süreçte yeni kadınlar bularak sistemi kurduğu belirlendi.
Örgütün Kıbrıs'taki üç hastaneyle temas kurduğu, Türkiye'deki anlaşmalı doktorların kayıt dışı muayenehanelerinde hazırlık süreçlerini yürüttüğü tespit edildi.
Donör kadınların kan grubu, göz, ten ve saç rengi gibi fiziksel özelliklerinin kataloglandığı ve alıcıların taleplerine göre fiyat tarifesi oluşturulduğu saptandı.
Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan Batum'a giden donör kadınların bu işlemlerden toplamda en az iki milyon Euro haksız kazanç elde ettiği ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Saç, göz, ten renklerini belirlemişler! Sipariş donör katalogları deşifre oldu: İşte tüyler ürperten mesajlar

TESKTİL İŞÇİSİYKEN DONÖRLÜK YAPMAYA BAŞLADI

Soruşturma kapsamında örgüt lideri olan Hacer T.'nin, 2020 yılına kadar Tekstil İşçisi olarak çalışmaktayken bir arkadaşı vasıtasıyla donörlük yapmaya başladığı, zaman içerisinde sistemi öğrenerek haksız kazanç elde etmek amacıyla yeni donör kadınlar bularak sisteme dahil ettiği tespit edildi. Kıbrıs'taki üç ayrı hastane ile doğrudan temas kuran örgütün üyeleri, zaman içerisinde Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan doktorlarla anlaşarak kayıt dışı muayenehanelerde hazırlık süreçlerinin takibini de yerine getirdi.

Saç, göz, ten renklerini belirlemişler! Sipariş donör katalogları deşifre oldu: İşte tüyler ürperten mesajlar

6 YILDA DONÖRLÜKTEN ÖRGÜT LİDERLİĞİNE

Son altı yılda donörlükle başlayan sürecin sonunda örgütün lideri olan Hacer T.'nin dijital incelemelerinde bazı kataloglar olduğu ortaya çıkartıldı. Bu kataloglarda donör olarak yumurta hücresi alınan kadınların kişisel ve fiziksel özelliklerine ilişkin bilgiler kayıt altına alınarak potansiyel alıcılarla paylaşıldı. Gürcistan ve Arnavutluk'taki kliniklerin renkli göz ve sarı saç kriterlerinin dışında kadınlardan yumurta almadıkları tespit edildi. Kıbrıs'ta kliniği olan Hayat İ. isimli doktor da gözaltına alındı. Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan Batum'a giden donör kadınların söz konusu işlemlerden toplamda en az iki milyon Euro haksız kazanç elde ettikleri ifade edildi.

Saç, göz, ten renklerini belirlemişler! Sipariş donör katalogları deşifre oldu: İşte tüyler ürperten mesajlar

KAN GRUBU, TEN, SAÇ VE GÖZ RENGİNE GÖRE DONÖR

Biyolojik olarak annenin doğuran değil yumurta hücresi kullanılan kişi olması sebebiyle örgütün, yumurta sahibi olan kadınların kişisel bilgilerini pazarlamak üzere edindikleri ve potansiyel alıcılarla paylaştıkları ortaya çıkartıldı.

Kan grubu, göz rengi, ten rengi ve saç rengi gibi özellikler arşivlenerek, çocukların bu özelliklere yatkın olacağının alıcılara bildirildiği tespit edildi. Yumurta hücresi alınan kadınların kişisel ve fiziksel özelliklerinin kayıt altına alınarak potansiyel alıcılara sunulduğu belirlendi.

Donör kadınların fotoğraflarının da alıcılara fiziksel ve kişisel özellikleriyle birlikte mesaj olarak gönderildiği saptandı. Alıcılara talep ettikleri özelliklere göre fiyat tarifesi oluşturulduğu ortaya çıktı.

"Doku Ticareti" operasyonu kapsamında 34'ü donör kadın, üç doktor ve dört organizatör olmak üzere 41 şüpheli gözaltına alındı.

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