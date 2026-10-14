Sadi Yüksel'in tartışılan gözaltı görüntüleri sonrası soruşturma başlatıldı

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İstanbul
DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sadi Yüksel ve beraberindeki şüphelilerin, ters kelepçeli ve enselerine bastırılarak adliyeye getirilme şekliyle ilgili tepkiler sonrası açıklama geldi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; genel soruşturma usullerine aykırı olduğu belirtilen söz konusu uygulamalar ile bu duruma ilişkin fotoğrafların izinsiz çekilerek servis edilmesi eylemleriyle ilgili, kamu görevlileri ve diğer ilgililer hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Sadi Yüksel'in gözaltı görüntüleri kamuoyunda tepki çekmişti. Soruşturma kapsamında; şüphelilerin adliyeye getiriliş sürecindeki uygulamalar ve bu görüntülerin çekilerek paylaşılmasıyla ilgili sorumluların tespit edilmesi amaçlanıyor.