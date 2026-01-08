Şafak Çelik canına kıymıştı! Hayatları karartan durum için Barış Yarkadaş'tan ses getirecek çağrı: Bahisin her türlüsü yasaklanmalı

Uyuşturucu ve yasa dışı bahis soruşturmalarında sıcak gelişmeler Türkiye gündemini günlerdir işgal ederken Çankırı'da can yakan bir olay yaşandı.

Sanal kumar batağına düşen 37 yaşındaki Şafak Çelik isimli öğretmen, ailesinin parasını ve evlerini harcadığını belirttikten sonra canına kıymıştı. Çelik, geride kalan ailesine büyük bir acıyı miras bırakırken Türkiye'de toplumun önemli bir sorununun da konuşulmasına neden oldu.

TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında değerlendirilen konuyla ilgili Barış Yarkadaş'tan "Bahisin her türlüsü yasaklanmalı." çağrısı geldi.

"BU ÜLKEDE HAFTANIN 6 GÜNÜ ALTILI GANYAN OYNANIYOR, PİYANGO GİŞELERİNİN ÖNÜNDE KUYRUKLAR VAR"

Yarkadaş, "Bu ülkede haftanın 6 günü at yarışı yapılıyor. Milli Piyango'nun önünde inanılmaz kuyruklar oluşuyor. Yasal bahisler var. Bunun yasalı, yasa dışı olanı var. Bunların her şekilde yasaklanması lazım." ifadelerini kullandı.

"HER YIL 1.2 TRİLYON PARA HARCIYORUZ"

"Türkiye'de milli gelirden kaç para kayıp var biliyor musun?" diye soran Yarkadaş "Her yıl 1.2 trilyon para harcıyoruz, 3 milyar dolar vergi kaybımız oluyor. Bu paranın bir kısmı Avrupa'daki kumarhanelere gidiyor, en büyüğü de İngiltere'ye gidiyor." şeklinde konuştu.

"KİMSE BUNA 'ÖZGÜRLÜK' DEMESİN"

Yarkadaş, konuşmasının devamında "Ben kesinlikle hepsinin yasaklanmasından yanayım." diyerek "Bunu kimse bize 'özgürlük' diye anlatmasın, bu bir özgürlük değil. Adam götürüp çocuğunun rızkını daha iyi yaşayayım diye buna veriyor. Bunu yasaklayacaksın kardeşim ve para cezası getireceksin. Gerekirse ağır cezalar getireceksin ve insanları bu illetten uzaklaştıracaksın." ifadelerini kullandı.