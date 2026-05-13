Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 39 kent için sarı kodlu uyarı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak sağanak yağış nedeniyle 39 kente sarı kodlu uyarı verdi. Yetkililer, vatandaşları; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Baran Aksoy
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 17:24
13.05.2026
saat ikonu 17:41

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü Türkiye’nin birçok bölgesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yapılan açıklamada, özellikle Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz’in bazı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli etkili olması bekleniyor.
32 kente sarı kodlu uyarı yapıldı.
Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde; ayrıca Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağış öngörülüyor.
Eskişehir, Ankara, Konya’nın kuzey ve batısı ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde çevrelerinde de kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.
Mersin, Adana ve Osmaniye’nin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli yağış görülebileceği bildirildi.
Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinde de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
32 KENTE SARI KODLU UYARI

Verilere göre; Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güney ve batısı, İzmir’in iç kesimleri, Manisa, Aydın’ın doğusu, Bursa’nın güney ve doğusu ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde; ayrıca Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağış öngörülüyor.

Eskişehir, Ankara, Konya’nın kuzey ve batısı ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde çevrelerinde de kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Mersin, Adana ve Osmaniye’nin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli yağış görülebileceği bildirildi. Ayrıca Burdur’un doğusu ve Isparta çevrelerinde de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yetkililer, ani , su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Özellikle sürücülerin yağış anında yaşanabilecek görüş mesafesi düşüşü ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

