Samsun'da sel felaketi! Evler balçık içinde kaldı, araçlar sürüklendi: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokaklar su altında kalırken, sel felaketinin boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Birçok ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi, araçlar sokaklarda ters dönmüş şekilde bulundu. Selin vurduğu bölgeler ise havadan görüntülendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 10:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından birçok kentte sağanak etkisini gösterdi. 'un ilçesinde saatlerce devam eden sağanak sele neden oldu. Havza'da etkili olan kuvvetli sağanak sonrası taşan Hacı Osman Deresi hayatı adeta durma noktasına getirdi. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin vurduğu bölgeler havadan görüntülendi.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.
Sağanak yağış sonrası Hacı Osman Deresi taştı ve ilçe merkezinde hayatı durma noktasına getirdi.
Cadde ve sokaklar sular altında kaldı, birçok iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Sel sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, bazılarının ise devrilerek hurdaya döndüğü görüldü.
İş yerleri çamur ve balçıkla doldu, esnaf temizlik çalışmalarına başladı.
Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri su tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ

Havza'da kuvvetli yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Meydanı çevresi başta olmak üzere Çay ve Bahçelievler mahallelerinde selin izleri sabah saatlerinde net şekilde görüldü. Dron görüntülerinde sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü dikkat çekti.

DÜKKANLAR ÇAMUR VE BALÇIKLA DOLDU

Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlarda esnaf sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde zarar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşlar yaşanan felaketin şokunu yaşamaya devam ediyor.

Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi, ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, selin etkili olduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

