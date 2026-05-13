Samsun'da sel felaketi! Evler balçık içinde kaldı, araçlar sürüklendi: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından birçok kentte sağanak etkisini gösterdi. Samsun'un Havza ilçesinde saatlerce devam eden sağanak yağış sele neden oldu. Havza'da etkili olan kuvvetli sağanak sonrası taşan Hacı Osman Deresi hayatı adeta durma noktasına getirdi. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin vurduğu bölgeler havadan görüntülendi.

OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ

Havza'da kuvvetli yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Meydanı çevresi başta olmak üzere Çay ve Bahçelievler mahallelerinde selin izleri sabah saatlerinde net şekilde görüldü. Dron görüntülerinde sel sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü dikkat çekti.

DÜKKANLAR ÇAMUR VE BALÇIKLA DOLDU

Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlarda esnaf sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde zarar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşlar yaşanan felaketin şokunu yaşamaya devam ediyor.

Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, selin etkili olduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.