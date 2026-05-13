Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Elçin Zehra İrem Altı Üstü İstanbul dizisinde! Yaz karakteriyle geliyor

Yaz sezonunun iddialı projeleri arasında yer alan Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncu kadrosuna başarılı ve güzel oyuncu Elçin Zehra İrem katıldı. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi oyuncu kadrosunu git gide büyüttü. Elçin Zehra İrem’in, gençlik dizisi olarak izleyici karşısına çıkması planlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde ‘Yaz’ karakteriyle ekranlarda yerini bulacağı öğrenildi. Genç ve başarılı oyuncunun heyecanla beklenen dizide nasıl bir performans sergileyeceği ise merak edildi. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Elçin Zehra İrem Altı Üstü İstanbul dizisinde! Yaz karakteriyle geliyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 09:25

, yaz sezonunun en iddialı projeleri arasında yer alan dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oluyor. olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Etkileyici ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin bugünlerde okuma provası yapılıyor. Henüz hazırlık aşamasında olan ve çok yakında sete çıkması planlanan Altı Üstü İstanbul dizisine başarılı ve güzel oyuncu Elçin Zehra İrem katılıyor. Yaz sezonunun iddialı gençlik dizileri arasında yer alan projede Elçin Zehra İrem ‘Yaz’ karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genç ve başarılı oyuncunun heyecanla beklenen dizide nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak ediliyor. İşte Elçin Zehra İrem’in Altı Üstü İstanbul dizisindeki rolüne dair merak edilenler…

HABERİN ÖZETİ

Elçin Zehra İrem Altı Üstü İstanbul dizisinde! Yaz karakteriyle geliyor

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Elçin Zehra İrem, yaz sezonunun iddialı projelerinden Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.
Elçin Zehra İrem, Altı Üstü İstanbul dizisinde 'Yaz' karakterini canlandıracak.
'Yaz' karakteri, dizide Uzay'ın kız arkadaşı ve kolejin en havalı kızı olarak tanıtılıyor.
NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği gençlik dizisi Altı Üstü İstanbul, ATV ekranlarında yayınlanacak.
Dizinin senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız kaleme alıyor.
Altı Üstü İstanbul'da Rahimcan Kapkap (Emir), İlker Aksum (Bayram), Öykü Gürman (Fahriye), Kaan Çakır (Galip), Sacide Taşaner (Pamuk), Yüsra Geyik (Nihal) ve Cem Söküt (Şeker İbo) gibi isimler de yer alacak.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

ELÇİN ZEHRA İREM ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNA DAHİL OLDU!

Başarılı oyunculuk kariyeri ve güzelliğiyle adından söz ettiren Elçin Zehra İrem, Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yaz sezonunda izleyici karşısına çıkması planlanan iddialı projenin oyuncu kadrosu neredeyse tamamlandı. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken diziye son olarak Elçin Zehra İrem katıldı.

Elçin Zehra İrem Altı Üstü İstanbul dizisinde! Yaz karakteriyle geliyor

’nın yeni sezon için hazırladığı iddialı gençlik dizisinin başrol kadın yıldızı da belli oldu. Hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilen projenin bugünlerde okuma provasının gerçekleşeceği duyuruldu. Henüz hazırlık aşamasında olan ve çok yakında sete çıkması planlanan Altı Üstü İstanbul dizisine başarılı ve güzel oyuncu Elçin Zehra İrem dahil oldu.

Elçin Zehra İrem Altı Üstü İstanbul dizisinde! Yaz karakteriyle geliyor

Senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Altı Üstü İstanbul dizisi güçlü oyuncu kadrosuna bir isim daha ekledi. Etkileyici hikayesinin yanı sıra dikkat çeken oyuncu kadrosuyla da büyük ses getiren dizi, oyuncu kadrosunu git gide büyüttü. ATV ekranlarında reyting macerasına başlaması planlanan Altı Üstü İstanbul dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla sezona damga vuracak.

Elçin Zehra İrem Altı Üstü İstanbul dizisinde! Yaz karakteriyle geliyor

ELÇİN ZEHRA İREM ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNDE YAZ KARAKTERİNİ OYNAYACAK!

Son olarak Sevdiğim Sensin dizisinde seyirci karşısına çıkan Elçin Zehra İrem, sezon finalinde ekibe veda edecek. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle göz kamaştıran İrem, yaz sezonunda Altı Üstü İstanbul dizisinde boy gösterecek. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; İrem, Altı Üstü İstanbul dizisinde Uzay’ın kız arkadaşı ve kolejin de en havalı kızı Yaz karakterini oynayacak.

Elçin Zehra İrem Altı Üstü İstanbul dizisinde! Yaz karakteriyle geliyor

Altı Üstü İstanbul dizisiyle anlaşan genç yıldız Elçin Zehra İrem, ‘Yaz’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Futbol aşkıyla yaşayan Emir’in dramatik ve mücadeleci hikayesinin çerçevesinde sengin fakir çatışmasına mercek tutan dizide birbirinden başarılı birçok oyuncu yer alacak.

Elçin Zehra İrem Altı Üstü İstanbul dizisinde! Yaz karakteriyle geliyor

Rahimcan Kapkap’ın Emir, İlker Aksum’un Bayram, Öykü Gürman’ın Fahriye ve Kaan Çakır’ın Galip rolünü üstleneceği Altı Üstü İstanbul dizisinde; Sacide Taşaner ‘Pamuk’, Yüsra Geyik ‘Nihal’ ve Cem Söküt ‘Şeker İbo’ rolleriyle ekranlarda yerini alacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İpek Çiçek Altı Üstü İstanbul dizisiyle ekranlara dönüyor! Başarılı oyuncu Alina karakterini oynayacak
“Altı Üstü İstanbul”a bomba transfer! Nehir Erdoğan sürprizi dizinin dengelerini değiştirecek
ETİKETLER
#Elçin Zehra İrem
#NTC medya
#Gençlik Dizisi
#Altı Üstü İstanbul
#Yaz Karakteri
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.