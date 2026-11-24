Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Ankara’da Sağlık Yuvam Projesi açılışında konuştu. Geçen sene 3 bin okulda 800 bin üzerinde çocuğa sağlık eğitimi verdiklerine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, büyüklerden de çocuklara iyi örnek olmalarını istedi.

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HABERİN ÖZETİ Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Sağlık Yuvam açılışında önemli mesajlar! "Amacımız hastalanmadan sağlıklı yaşamak" Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da Sağlık Yuvam Projesi açılışında yaptığı konuşmada, çocuklara verilen sağlık eğitimleri ve sağlıklı hayat merkezlerinin hizmetlerini vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolle yaklaşık 3 bin okulda 800 bin üzerinde çocuğa sağlık eğitimi verildiği belirtildi. Sağlıklı hayat merkezlerinde çocuk gelişimcisi, psikolog, çocuk diş hekimi, fizyoterapist ve diyetisyen gibi alanlarda hizmet verildiği ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokolle aile desteği de sağlandığı ve bu birimlerin geleceğe hazırlık olduğu vurgulandı.

Bakan Memişoğlu’nun konuşmasının satır başları şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolle sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek diye geçen sene yaklaşık 3 bin okulda 800 bin üzerinde çocuğumuza sağlık eğitimi verdik.

Bugün sağlıklı hayat merkezlerimizde çocuk gelişimcisinden, psikoloğuna, çocuk diş hekiminden, fizyoterapisine, diyetisyenimize kadar 2017 alanda hizmet veriyoruz. Aile Sosyal Bakanlığımızla protokol yaparak aynı zamanda buraya aile desteği de veriyoruz. Onlar da orada bir birim oluşturuyorlar. Bu esasında geleceğe hazırlıktır. Türkiye'nin geleceğe hazırlanmasıdır. Bu çocuklar geleceğidir Türkiye'nin. Onun için bu konuda bizler çocuklarımızın en iyi şartlarda burada eğitim almasını sağlıyoruz.

"ÇOCUKLAR BÜYÜKLERİNİ ÖRNEK ALIYOR"

Sizlerden ve büyüklerden şunu istiyoruz; çocukların yanında sigara içmemenizi istiyoruz. Çünkü biz onları sigara içmeyen bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz ve onlara bir görev veriyoruz; kendilerine 'sağlık elçisi' diyoruz. Onlara 'düzgün ve sağlıklı beslenin, hareket edin, kötü alışkanlıklardan uzak durun' diyoruz. Peki, bunu biz yapıyor muyuz? Özellikle sigara gibi tütün ürünleri bağımlısı olan bireylerin bunu kendilerine sormasını istiyorum. Çünkü çocuklar aslında sizi taklit ediyor, sizi örnek alıyor. Eğer sizin kötü bir alışkanlığınız varsa çocuğa 'sen bunu kullanma' demenizin, bunu ifade etmenizin pek bir anlamı olmuyor. Onun için çocukların yanında, hatta hiçbir zaman tütün ürünleri kullanmayın, kötü alışkanlıklar edinmeyin. Çünkü bu çocuklar büyüklerini örnek alıyor.

ASIL AMACIMIZ TOPLUMUMUZUN SAĞLIKLI KALMASI

Beslenmenize ve hareketinize dikkat edin. Biz çocukları eğiteceğiz, onlara bunları öğreteceğiz; sizler de örnek olacaksınız ve böylece toplumumuz sağlıklı olacak. Bizim bütün amacımız, insanlarımızın hastalanmadan sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleridir. Şu anda Etlik Şehir Hastanesi'nin yanındayız. Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük hastanelerinden bir tanesi. Burada her türlü sağlık ve tedavi hizmetini verebiliyoruz. Ama asıl amacımız toplumumuzun sağlıklı kalması, çocuklarımızın sağlıklı yetişmesi ve sağlık kültürünü edinmesidir. Onun için kreş ve anaokullarını hem çocuklarımızı iyi yetiştirmek hem de çalışanlarımızı memnun etmek adına yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.

Biz öğretmenlerimizin, hekimlerimizin ve tüm çalışanlarımızın mutlu ve huzurlu olması için gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber çalışmaya devam ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Buradan yetişen çocuklar da inşallah bizlerin yerine gelir ve daha da iyi bir ülkede yaşamaya devam ederler diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."