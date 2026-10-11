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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 18:14

Sigara satışına ilişkin soru işaretlerine Bakan Memişoğlu'ndan yanıt

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sigara satışına yönelik düzenleme hazırlıklarıyla ilgili soru işaretlerine açıklık getirdi. 18 yaş altına sigara satışı engellemek için konuşulan kimlik kontrolü yöntemine de değindi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Sigara satışına ilişkin soru işaretlerine Bakan Memişoğlu'ndan yanıt
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 18:14

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır." açıklamasında bulundu.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, "Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır" başlığıyla yaptığı paylaşımda, tütün ürünlerinin bıraktığı tahribatın sadece bireysel bir tercih değil toplumun taşıdığı ortak bir yük olduğunu belirtti.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz."

Sigara içmeyen milyonlarca vatandaşın haklı hassasiyetini ve temiz hava hakkını çok iyi bildiklerini vurgulayan Memişoğlu, sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Amaçlarının, başta gençler olmak üzere toplumu tütünün yıkıcı etkilerinden korumak, daha sağlıklı ve daha rahat nefes alabilen 'yi inşa etmek olduğunun altını çizen Memişoğlu, "Unutmayalım, tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir." ifadesini kullandı.

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#Türkiye
#Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
#Tütünle Mücadele
#Tütün Ürünü Satışı
#18 Yaş Altı Çocuklar
#Gündem
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