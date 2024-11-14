Sağlıksız gıda listesi güncellendi! Kıyma ve sucukta büyük sahtekarlık

14 Kasım 2024 09:10 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 09:18

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlıksız gıda listesine yeni ürünler katıldı. Listeye kıymaya ve sucuğa kanatlı eti karıştıran 4 yeni firma daha eklendi.

Çayda insan sağlığına zararlı madde çıktı! Bakanlık 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine ekledi

Çayda insan sağlığına zararlı madde çıktı! Bakanlık 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine ekledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

DANA/KUZU KIYMADA KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ

12 Kasım'da iki ünlü bal firmasında taklit ve tağşiş tespiti yer alırken, halkın sağlığıyla oynayan firmaların sayısı her geçen gün artıyor. 13 Kasım tarihli yeni listede ise 4 farklı marka ve ürün yer aldı. Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edilirken, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

İşte bakanlığın listesine son eklenen firma ve ürünler:

KANATLI ETİ TESPİTİ NE DEMEK?

Kanatlı eti tespiti, Et tür tayini, et ürünlerinde hangi hayvanlara ait etlerin kullanıldığını belirlemek amacıyla yapılır. Kanatlı eti (tavuk, hindi, ördek) anlamına geliyor.