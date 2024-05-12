Sağlıkta yeni dönem yarın başlıyor!

12 May 2024 10:45 - Güncelleme : 12 May 2024 10:45

MHRS onaylı sistemine bir uygulama daha sırada! 6 ay sonraya gün veriliyordu

MHRS onaylı sistemine bir uygulama daha sırada! 6 ay sonraya gün veriliyordu

Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor. Yeni dönemde, hasta randevu tarihinden bir gün önce ya onay verecek ya da gelemeyeceğini bildirmek zorunda olacak.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki düzenleme yarın hayata geçiyor. Yeni düzenleme ile randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar onay istenecek. Randevu onayı internet veya ALO 182 çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

ONAY VERİLMEZSE RANDEVU İPTAL EDİLECEK

Onay vermeyenlerin randevusu iptal edilecek. İptal edilen randevular hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak. Boşalan randevular öncelikli olarak daha önce sistem üzerinden talepte bulunanlara verilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ HASTALAR MUAF OLACAK

Yeni düzenleme ile hastanelerdeki yoğunluğu ve randevu alınırken yaşanan sıkıntıları azaltmayı hedefleyen Sağlık Bakanlığı, yaptığı bu düzenlemeden 65 yaş üstü kişileri ve kanser hastalarını muaf tutacak.