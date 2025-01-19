Sahte araç kiralama çetesine 'maske' operasyonu! 253 milyon lira dolandırdılar

19 Ocak 2025 10:18 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 10:43

Diyarbakır merkezli 4 ilde dolandırıcılara yönelik eş zamanlı 'maske' operasyonu düzenlendi. Sahte internet siteleri üzerinden araç kiralatarak 253 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli tutuklandı.

100 milyon liralık vurgun: "Yılın işadamı" ve 10 kişi gözaltında

100 milyon liralık vurgun: "Yılın işadamı" ve 10 kişi gözaltında

Diyarbakır merkezli 4 ilde dolandırıcılara yönelik soruşturmada milyonlarca liralık vurgun tespit edildi. Sahte internet sitesi üzerinden araç kiralatarak haksız kazanç elde eden çok sayıda şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama işlemi yaparak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlatıldı.

253 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM!

Çalışmada, şüpheliler dolandırdıkları kişilerce hesaplarına gönderilen paraları ATM'den çekmek isterken teknik ve fiziki takiple tespit edildi.

Zanlıların hesaplarını inceleyen polis ekipleri, kasko ve sigorta poliçesi ile depozito bedeli adı altında 253 milyon lira şüpheli işlem yapıldığını tespit etti.

4 İLDE EŞ ZAMANLI MASKE OPERASYONU

Diyarbakır, Mersin, Gaziantep ve Adana'da düzenlenen ve "Maske" adı verilen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerden birinin dolandırıcılıkta kullanılan sim kartı kol saatinin kordonuna sakladığı belirlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

DOLANDIRICILAR PARA ÇEKERKEN TARTIŞTI

Yaklaşık 200 olayın aydınlatıldığı çalışmada, şüphelilerin 50 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Öte yandan, şüphelilerin ATM'den para çekerken kendi aralarında yaptıkları tartışma güvenlik kamerasınca kaydedildi.