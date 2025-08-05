Sahte diploma skandalında yeni detay! Dolandırıcılar kamerada: İtiraflar peş peşe geldi

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen sahte diploma soruşturmasında detaylar bir bir ortaya çıkıyor. sahte diploma çetesi, kamu kurumlarının dijital sistemlerine sahte e-imzalarla sızdı binlerce kişiye sahte diploma düzenledi.

SAHTE DİPLOMALARI NASIL YAPTILAR?

Çete, sahte lise diplomalarını 3 aşamada hazırladılar. Önce okul veri tabanlarında boş kayıt alanlarını bulan çete, ikinci aşamada sisteme geçici çıkış belgesi yani tasdikname tanımladılar. Çete; son olarak okul kodu, mezuniyet tarihi ve diploma notunu da girip lise diploması düzenledi.

ÖSYM'NİN VERİ TABANINA ERİŞTİLER

Üniversite diplomasını ise daha karmaşık bir sistem ile yapıyorlardı. Çete üyesinin ifadesiyle üniversiteye yerleşme kaydını ÖSYM veri tabanına özel bir entegrasyon aracılığıyla tanımladılar, böylece o yıl üniversiteyi kazanmış gibi gösterdiler. Daha sonra ise YÖK Bilgi Sistemi’ne girip diploma numarası, mezuniyet tarihi ve diploma derecesi oluşturdular.

DEPREMDE ÖLEN AVUKATLARIN KAYITLARINI SİSTEMDEN SİLDİLER

Çete; 6 Şubat depremlerinde ölen avukatlara ait mezuniyet kayıtlarını sistemden silerek bu boşluğa yüklü ödemeler karşılığında sahte mezunlar yerleştirdiler.

SAHTE DİPLOMA DOLANDIRICISI KAMERADA

Çete düzenlenen operasyonla çökertildi ama skandalların ardı arkası kesilmedi. TGRT Haber ekibi sahte diploma satan bir kişiye ulaştı. İtiraflar ise art arda geldi. Sahte diploma satan kişi "bizim e-devlet'te panelimiz var" dedi.

ÇETE LİDERİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan Ankara merkezli 23 ilde sahte diploma çetesine yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan elebaşı Ziya Kadiroğlu’nun 2018 yılında aynı suçtan Adana polisi tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındığı ortaya çıktı. O dönem hakkındaki suçlamalara ilişkin Kadiroğlu'nun, "Komplo kuruldu" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.