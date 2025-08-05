Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sahte diploma skandalında yeni detay! Dolandırıcılar kamerada: İtiraflar peş peşe geldi

Sahte diploma skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çete çökertildi ama skandalların ardı arkası kesilmedi. TGRT Haber ekibi sahte diploma satan bir kişiye ulaştı. İtiraflar ise art arda geldi. Sahte diploma satan kişi "bizim e-devlet'te panelimiz var" dedi. İşte skandal olaydan yeni detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 17:00

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen soruşturmasında detaylar bir bir ortaya çıkıyor. sahte diploma çetesi, kamu kurumlarının dijital sistemlerine sahte e-imzalarla sızdı binlerce kişiye sahte diploma düzenledi.

Sahte diploma skandalında yeni detay! Dolandırıcılar kamerada: İtiraflar peş peşe geldi

SAHTE DİPLOMALARI NASIL YAPTILAR?

, sahte lise diplomalarını 3 aşamada hazırladılar. Önce okul veri tabanlarında boş kayıt alanlarını bulan çete, ikinci aşamada sisteme geçici çıkış belgesi yani tasdikname tanımladılar. Çete; son olarak okul kodu, mezuniyet tarihi ve diploma notunu da girip lise diploması düzenledi.

Sahte diploma skandalında yeni detay! Dolandırıcılar kamerada: İtiraflar peş peşe geldi

ÖSYM'NİN VERİ TABANINA ERİŞTİLER

Üniversite diplomasını ise daha karmaşık bir sistem ile yapıyorlardı. Çete üyesinin ifadesiyle üniversiteye yerleşme kaydını veri tabanına özel bir entegrasyon aracılığıyla tanımladılar, böylece o yıl üniversiteyi kazanmış gibi gösterdiler. Daha sonra ise Bilgi Sistemi’ne girip diploma numarası, mezuniyet tarihi ve diploma derecesi oluşturdular.

DEPREMDE ÖLEN AVUKATLARIN KAYITLARINI SİSTEMDEN SİLDİLER

Çete; 6 Şubat depremlerinde ölen avukatlara ait mezuniyet kayıtlarını sistemden silerek bu boşluğa yüklü ödemeler karşılığında sahte mezunlar yerleştirdiler.

Sahte diploma skandalında yeni detay! Dolandırıcılar kamerada: İtiraflar peş peşe geldi

SAHTE DİPLOMA DOLANDIRICISI KAMERADA

Çete düzenlenen operasyonla çökertildi ama skandalların ardı arkası kesilmedi. TGRT Haber ekibi sahte diploma satan bir kişiye ulaştı. İtiraflar ise art arda geldi. Sahte diploma satan kişi "bizim 'te panelimiz var" dedi.

ÇETE LİDERİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan Ankara merkezli 23 ilde sahte diploma çetesine yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan elebaşı Ziya Kadiroğlu’nun 2018 yılında aynı suçtan Adana polisi tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındığı ortaya çıktı. O dönem hakkındaki suçlamalara ilişkin Kadiroğlu'nun, "Komplo kuruldu" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Sahte diploma skandalında yeni detay! Dolandırıcılar kamerada: İtiraflar peş peşe geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahte diploma skandalında yeni detaylar! Çete elebaşı 354 yıl hapis istemiyle yargılanmış!
Sahte diploma iddiası gündem oldu! Abdullah Volkan Uçak ilk kez konuştu: 'Hayatımaltüstoldu'
Torbacı sahte diplomayla narkotik şube başkomiseri mi oldu? EGM'den açıklama geldi
ETİKETLER
#e-devlet
#ösym
#dolandırıcılık
#yök
#çete
#sahte diploma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.