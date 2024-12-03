Sahte dolar krizi! 4 şüpheli yakalandı: Üzerlerinden binlerce sahte dolar çıktı

03 Aralık 2024 10:57 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:31

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, binlerce sahte ABD dolarını soktukları tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Şüphelilerin üzerinde toplam 20 bin sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmesi piyasaları altüst etti. 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların, bankamatik ve para sayma makinelerinden bile geçtiği belirtilirken bazı bankaların ve döviz bürolarının dolar alımlarını durdurdu. İstanbul, Antalya ve Gaziantep'ten sonra Adana'da da 50 ve 100 dolarlık döviz işlemlerine ara verilmişti.

Kapalıçarşı başta olmak üzere birçok şehirde döviz büroları, sahte banknotlara karşı uyarı broşürleri asarak iş yerlerini bilgilendirirken konuyla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ÜZERLERİNDEN 20 BİN SAHTE DOLAR ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, binlerce sahte ABD dolarını soktukları tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Şüphelilerin üzerinde toplam 20 bin sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler üzerinde toplam 20 bin sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi"