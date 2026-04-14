Sahte ilanlarla 200 milyonluk dev vurgun! Yöntemleri şoke etti

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya uygulamaları ve internet siteleri üzerinden sahte hesaplar açarak ürün satış ilanları paylaştıkları tespit edildi.
İlanlar aracılığıyla vatandaşlardan “ürün bedeli, kapora, kargo ve iade” gibi çeşitli gerekçelerle para talep ederek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon TL’lik işlem hacmi olduğu ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli olarak Ankara, Balıkesir, İstanbul ve Manisa’da belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu belirlenen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 8 adet akıllı cep telefonu, 8 SIM kart ve 1 SSD karta el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.