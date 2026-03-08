Menü Kapat
 | Nalan Güler Güven

Sahte savcı şebekesine Ankara'da suçüstü operasyon: 15 milyon liralık ziynet eşyasını böyle aldılar

Ankara’da "isminiz terör örgütüne karıştı" yalanıyla bir vatandaşı 15 milyon lira dolandıran çete, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Mağdur kadını kamerasız bölgelere çekerek ziynet eşyalarını elden teslim alan şüpheliler, paraları başka isimlere aktarırken kıskıvrak ele geçirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 09:16

Ankara'da kendini polis ve savcı olarak vatandaşları 15 milyon lira dolandıran bir grup şüpheli polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu suçüstü yakalandı.

KAMERASIZ BÖLGEDE ELDEN TESLİM

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Etimesgut İlçe Emniyetince yürütülen çalışmalar kapsamında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak Ankara'da vatandaşları dolandıran şüpheliler gerçekleştirilen operasyon sonucu suçüstü yakalandı. Yapılan tespitlerde, vatandaşların yaklaşık 15 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını bir şüpheli şahsa elden teslim ettiği anlaşıldı. Şüpheli şahıslar mağdur kadını kilometrelerce uzakta kamerasız bir bölgeye çekti. Soruşturma kapsamında Şüphelilerin; mağduru korku ortamına sokarak döviz ve ziynet eşyası talep ettikleri anlaşıldı ve vatandaşın döviz ve ziynet eşyalarını verdikten hemen sonra dolandırıldığını anlaması sonrasında yapılan çalışmalarda şüphelinin adresi tespit edildi.

Sahte savcı şebekesine Ankara'da suçüstü operasyon: 15 milyon liralık ziynet eşyasını böyle aldılar

PARAYI PAYLAŞIRKEN YAKALANDILAR

Şüpheli şahsın mağdurdan aldığı ziynet ve paraları başka şahıslara teslim edeceği tespit edildi, parayı teslim almak için şahsın ikametine gelen şahıslarda asayiş ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerden ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

