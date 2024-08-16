'Sakarya'da maymun çiçeği vakası görüldü' iddialarına yalanlama! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yaptı

16 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 17:28

Maymun çiçeği virüsü Mpox, İsveç'ten sonra bir ülkede daha görüldü

Maymun çiçeği virüsü Mpox, İsveç'ten sonra bir ülkede daha görüldü

Dünya, yeniden küresel bir salgınla karşı karşıya. DSÖ'nün acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsü giderek yayılıyor.

Dün Avrupa'da ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından endişe verici bir haber de Pakistan'dan geldi. Yetkililer, üç hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini duyurdu.

MANİPÜLATÖRLER İŞ BAŞINDA

Her gün gelen yeni haberler Türkiye'de yaşayanlar tarafından da endişeyle takip ediliyor. Durumu krize çevirmek isteyen manipülatörler de sosyal medyada teyit edilmemiş yalan yanlış bilgileri yayıyor.

Son olarak Sakarya'da maymun çiçeği nedeniyle bir kişinin karantinaya alındığı haberine yalanlama geldi.

SAKARYA VALİLİĞİNDEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Sakarya'da tedavi altına alınan Senegallinin M çiçeği hastası olmadığı açıklandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında yer alan "Sakarya'da maymun çiçeği şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı" başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü belirtildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ DEĞİL LUPUS HASTASI

Açıklamada, habere konu olan Senegal uyruklu hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğunun belirlendiği kaydedilerek "Hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup iddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAF 2022 YILI İRAN'A AİT

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarında dolaşan ve 'maymun çiçeği virüsü' bulaşan bir kişiye ait olduğu iddia edilen görüntülerin manipülasyon içerdiğini açıkladı.

Bahse konu fotoğrafın 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir kişiye ait olduğunun belirtildiği açıklamada, "Fotoğrafın maymun çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.