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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 18:04

Sakarya'da su tarifelerinde yüzde 65 indirim: Faydalanabilecek gruplar belirlendi

Sakarya'da 65 yaş üstü muhtaç, ekonomik olarak güçsüz ve kimsesiz vatandaşların su tarifelerine yüzde 65 indirim yapıldı. Şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar için uygulanan indirim oranı da yükseltildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Sakarya'da su tarifelerinde yüzde 65 indirim: Faydalanabilecek gruplar belirlendi
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 18:04

'da 65 yaş üstü muhtaç, ekonomik olarak güçsüz ve kimsesiz vatandaşların su tarifelerine yüzde 65 yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Kasım Olağan Genel Kurulu'nda 11 maddenin karara bağlandığı belirtildi.

Sakarya'da su tarifelerinde yüzde 65 indirim: Faydalanabilecek gruplar belirlendi

65 YAŞ ÜZERİ EKONOMİK ZORLU ÇEKENLERİN SU TARİFELERİNDE İNDİRİM

Genel kurulda 65 yaş üstü muhtaç, ekonomik olarak güçsüz ve kimsesiz vatandaşların su tarifelerine yüzde 65 indirim yapıldığı kaydedilen açıklamada, aynı zamanda şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşların yüzde 50 indirimle kullandığı su tarifelerinin indirim oranının ise yüzde 65 olarak güncellendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu, vatandaşların hayatına dokunmak, ihtiyaçlarını gözetmek ve yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade etti.

İndirim kararının yalnızca bir tarife düzenlemesi değil, aynı zamanda gönül ve sorumluluk meselesi olduğuna işaret eden Alemdar, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin, gazilerimizin, engelli vatandaşlarımızın ve hayat tecrübesiyle toplumumuza değer katan büyüklerimizin yanında olmak için aldığımız kararın hayırlı olmasını temenni ederim."

 

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#indirim
#Sakarya
#Yusuf Alemdar
#Saskİ
#Su Tarifeleri
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