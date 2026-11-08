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Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 16:22

İçme suyundaki madde kalp hastalığı riskini artırabilir: Her gün tüketiyoruz ama tehlikesi bilinmiyor

Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, içme suyunda doğal olarak bulunan lityum oranının yüksek olduğu bölgelerde büyüyen çocuklarda Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu görülme olasılığının yüzde 71'e kadar arttığını saptadı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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İçme suyundaki madde kalp hastalığı riskini artırabilir: Her gün tüketiyoruz ama tehlikesi bilinmiyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 16:22

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi (UCSF) araştırmacıları, içme suyunda doğal olarak yer alan lityum miktarının yüksek olduğu bölgelerde yaşayan çocuklarda Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu görülme riskinin arttığını tespit etti.

İçme suyundaki madde kalp hastalığı riskini artırabilir: Her gün tüketiyoruz ama tehlikesi bilinmiyor

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Doğumdan önce kalpte fazladan oluşan bir kas dokusunun neden olduğu WPW sendromu, tehlikeli derecede hızlı kalp atışlarına yol açıyor. Doktorlar anormal elektrik bağlantılarını kateter ablasyonu adı verilen minimal invaziv bir işlemle ortadan kaldırabiliyor.

İçme suyundaki madde kalp hastalığı riskini artırabilir: Her gün tüketiyoruz ama tehlikesi bilinmiyor

Ancak fazladan kalp kası dokusunun anne karnında neden oluştuğu tam olarak bilinmiyor. Hamilelik döneminde alınan yüksek tıbbi lityum dozlarının doğumsal kalp kusurlarıyla ilişkilendirilmesi nedeniyle bilim insanları, içme suyunun da fetüs gelişimini etkileyip etkilemediğini araştırdı.

İçme suyundaki madde kalp hastalığı riskini artırabilir: Her gün tüketiyoruz ama tehlikesi bilinmiyor

YÜKSEK LİTYUM ORANI RİSKİ YÜZDE 71 ARTIRIYOR

Araştırma ekibi, Kaliforniya'da 2,3 milyondan fazla çocuğun sağlık ve su kalitesi verilerini inceledi. Kayıtlara geçen 686 WPW vakasını analiz eden uzmanlar, lityum oranının en yüksek yüzde 25'lik dilimde olduğu bölgelerde yaşayan çocukların tanı alma ihtimalinin, lityumun düşük olduğu bölgelere kıyasla yüzde 71 oranında yüksek olduğunu hesapladı.

Araştırmacılar, elde ettikleri bulguyu New York'taki yaklaşık 2 milyon çocuk üzerinde de test etti ve lityum seviyesinin milyarda 10 partikülün (ppb) üzerinde olduğu alanlarda WPW teşhisi olasılığının yükseldiği kanıtlandı. Yüksek lityum seviyeleri aynı zamanda çarpıntı, bayılma ve supraventriküler taşikardi (SVT) riskini de artırıyor.

İçme suyundaki madde kalp hastalığı riskini artırabilir: Her gün tüketiyoruz ama tehlikesi bilinmiyor

BİREYSEL LİTYUM TÜKETİM MİKTARI BELİRSİZ

Araştırmanın yalnızca ikamet edilen bölgenin verilerini baz aldığını belirten Prof. Dr. Marcus, bireysel lityum tüketim miktarının bilinmediğinin altını çizdi.

İçme suyundaki madde kalp hastalığı riskini artırabilir: Her gün tüketiyoruz ama tehlikesi bilinmiyor

Marcus, WPW'nin nadir görülen bir rahatsızlık olduğunu hatırlatarak hamileler dahil hiç kimsenin içme suyunun güvenliği konusunda şüpheye düşmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Çalışmanın detayları "The Journal of Clinical Investigation" dergisinde yayımlandı.

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#Kaliforniya Üniversitesi
#Wolff-parkinson-white Sendromu
#Ucsf
#Marcus
#The Journal Of Clinical Investigation
#Sağlık
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