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Saldırıdan tahliye edilen TUSAŞ çalışanı sözleriyle gururlandırdı: Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 21:12 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 21:17
Saldırıdan tahliye edilen TUSAŞ çalışanı sözleriyle gururlandırdı: Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz

Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda şehitlerimizin ve yaralıların olduğunu açıkladı. Saldırı sonrası TUSAŞ çalışanı, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda şehit​ vatandaşlarımız ve çok sayıda yaralıların olduğu bilinirken tahliye edilen bir TUSAŞ​ çalışanının sözleri gururlandırdı.

Saldırıdan tahliye edilen TUSAŞ çalışanı sözleriyle gururlandırdı: Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz - 1. Resim

TUSAŞ ÇALIŞANI: DAHA FAZLA ÜRETECEĞİZ!

İHA mikrofonlarına tahliye edilen sonra konuşan TUŞAS çalışanı, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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