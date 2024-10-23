Saldırıdan tahliye edilen TUSAŞ çalışanı sözleriyle gururlandırdı: Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz

23 Ekim 2024 21:12 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 21:17

Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda şehitlerimizin ve yaralıların olduğunu açıkladı. Saldırı sonrası TUSAŞ çalışanı, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.