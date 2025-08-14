Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samanlar yandı, evin altı alevlere teslim oluyordu! Felaketten kıl payı kurtuldular

Yalova'da iki katlı evin altında çıkan saman yangını, itfaiye ve belediye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye erine sağlık ekiplerince oksijen verilirken, yaklaşık 20 ton saman iş makineleriyle dışarı çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 17:29

'ya bağlı ilçesindeki bir evin altından dumanlar yükseldi. İtfaiye ve belediye ekipleri, yoğun çalışma sonucunda evi yanmaktan kurtardı. Evin altında yanan samanlar iş makineleri ile dışarı atılırken, yangına müdahalede bulunan 2 itfaiye erinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi.

20 TON SAMAN DIŞARI ATILDI

Edinilen bilgiye göre , Eymir Mahallesi Kasımbey Sokak'ta Cemalettin Öztürk'e ait altı ahır olarak kullanılan 2 katlı evde çıktı.

Samanlar yandı, evin altı alevlere teslim oluyordu! Felaketten kıl payı kurtuldular

Dumanların yükseldiği ihbarıyla ekipleri yönlendirilirken, samanların tutuştuğunun görülmesi üzerine iş makineleri mahalleye gönderildi. Önce içerideki besi hayvanları, çevredekilerin ve ekiplerin çabasıyla, daha sonra da yaklaşık 20 ton saman iş makinelerinin kullanılmasıyla dışarı çıkartıldı.

Samanlar yandı, evin altı alevlere teslim oluyordu! Felaketten kıl payı kurtuldular

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 itfaiye erine acil sağlık ekiplerince oksijen verildi. Cemalettin Öztürk, evini tamamen yanmaktan kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Samanlar yandı, evin altı alevlere teslim oluyordu! Felaketten kıl payı kurtuldular
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hatay ve Mersin'deki orman yangınlarında son durum! Alevlerle amansız mücadele, tahliyeler sürüyor
Kahreden haber! Bir orman işçisi daha şehit oldu
ETİKETLER
#yangın
#itfaiye
#amasya
#suluova
#samandağ
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.