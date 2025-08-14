Samanlar yandı, evin altı alevlere teslim oluyordu! Felaketten kıl payı kurtuldular

Amasya'ya bağlı Suluova ilçesindeki bir evin altından dumanlar yükseldi. İtfaiye ve belediye ekipleri, yoğun çalışma sonucunda evi yanmaktan kurtardı. Evin altında yanan samanlar iş makineleri ile dışarı atılırken, yangına müdahalede bulunan 2 itfaiye erinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi.

20 TON SAMAN DIŞARI ATILDI

Edinilen bilgiye göre yangın, Eymir Mahallesi Kasımbey Sokak'ta Cemalettin Öztürk'e ait altı ahır olarak kullanılan 2 katlı evde çıktı.

Dumanların yükseldiği ihbarıyla itfaiye ekipleri yönlendirilirken, samanların tutuştuğunun görülmesi üzerine iş makineleri mahalleye gönderildi. Önce içerideki besi hayvanları, çevredekilerin ve ekiplerin çabasıyla, daha sonra da yaklaşık 20 ton saman iş makinelerinin kullanılmasıyla dışarı çıkartıldı.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 itfaiye erine acil sağlık ekiplerince oksijen verildi. Cemalettin Öztürk, evini tamamen yanmaktan kurtaran ekiplere teşekkür etti.