Şam'da İsrail tehlikesi! Türk askeri Suriye'ye girecek mi? Uzman isimden çarpıcı açıklamalar...

10 Aralık 2024 15:43 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:43

Milli Suriye Ordusu, Esad rejimini yıktıktan sonra bölgede mezhep birliği yaparak, evlerinden uzakta yaşayan Suriyeli mültecileri ülkelerine geri çağırdı. Türkiye'de ve farklı ülkelerde yaşayan mülteciler, Suriye sınırına doğru hareket etmeye başladı. Öte yandan uluslararası medyalarda yer alan haberlere göre; İsrail ordusu Şam'a doğru hareket etmeye başladı. Konuyla ilgili tgrthaber.com'a konuşan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ; 'Bölgede süreç tıkanırsa Türkiye hiç gözünü kırpmadan direkt müdahale edecek.' ifadelerini kullandı.

Suriye​'de yeni dönemin kapıları aralandı. Özellikle Esad​ rejiminin devrilmesiyle beraber, mezhep ayrımı yapılmadan, adalet ve düzen anlayışı ile ülke yeniden inşa edilecek. Milli Suriye Ordusu ve beraberindeki muhalif gruplar Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve gelişmesi için mücadele edeceklerini bildirdi. Bu hedefe ulaşmak için de ülkelerinden uzakta yaşayan Suriyelileri topraklarına geri çağırdı.

Esad ve yönetiminin devrilmesiyle beraber ülkesine geri dönmeye başlayan Suriyeliler, yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Şam​ yönetimini Milli Suriye Ordusu aldıktan sonra, bölgeye asker ve çok sayıda tank göndermeye başlayan İsrail, Şam'a kadar gelmeyi hedefliyor. Uluslararası medyada çıkan haberlere göre İsrail ordusu Suriye'ye doğru ilerliyor. İsrail'den ise henüz bir resmi açıklama gerçekleştirilmedi.

Konuyla ilgili tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Güvenlik Uzmanı ve Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ; İsrail ortağını kaybetti. Bu sebeple bir hamle yapabilir ancak Şam'a kadar geldikleri yönündeki haberler çok gerçeği yansıtmıyor. Zira Lübnan'da bir metre ilerleyemeyenler Şam'a kadar gelemezler.' ifadesini kullandı.

İşte röportajın detayları:

İSRAİL'İN GÜCÜ BUNA YETMEZ!

Esad rejimi biliyorsunuz ki İsrail'in ortağıydı. Şimdi haberler çıkıyor, İsrail'in Şam'a girdiğine dair. Ancak İsrail'in gücü böyle bir şeye yetmez. Zira Lübnan'ın güneyinde 1 metre ilerleyemeyen İsrail, Şam'a kadar nasıl olacakta gelecek?

Önümüzdeki günlerde bu bilgilerin doğru olup olmadığı noktasında daha net konuşabiliriz.

TÜRKİYE DİREKT MÜDAHALE EDER!

Türk askerinin bölgeye girip girmeyeceği konusunda da konuşan Başbuğ, şöyle devam etti:

Şu anda bölgede terörle mücadele noktasında birinci kuşak olarak halk mücadele ediyor, ikinci kuşakta ise Milli Suriye Ordusu mücadele etmektedir. Türkiye ise biraz daha geriden seyrediyor olanları.

Ancak şunu net bir şekilde ifade ediyoruz; Terörle mücadele noktasında herhangi bir tıkanma, duraksama yaşandığı takdirde, Türkiye hiç gözünü kırpmadan bölgeye girecek ve terörle mücadeleyi noktasında gereken adımları atacaktır.

Şu anda Milli Suriye Ordusu eksiksiz bir şekilde ilerlemektedir. Ancak az önce de dediğim gibi bir tıkanma bir eksiklik yaşanırsa Türkiye direkt müdahale edecektir.