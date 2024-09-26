Samet’ten 5 gündür haber yoktu! Acı haber geldi

26 Eylül 2024 18:55 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 19:00

Çorum’da 5 gün önce evden çıkan 22 yaşındaki Samet Şeker’den bir daha haber alınamadı. Genç adam, 50 kişilik bir ekip tarafından arandı. Çalışmalar Şeker’in telefonundan son sinyalin alındığı Obruk Barajı çevresinde yoğunlaştı. Maalesef gencin cansız bedenine ulaşıldı.

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Çorum’da kaybolan 22 yaşındaki Samet Şeker’den 5 gündür haber alınamıyordu. Olay 22 Eylül günü yaşandı. Evden çıkan ve geri dönmeyen Samet Şeker’in ailesi polise başvurarak yardım istedi.

Kayıp​ gencin bulunması için Çorum​ İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve İHH arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

Telefon sinyalinin en son alındığı nokta olan Obruk Barajı çevresinde yoğunlaşan aramalarda, eğitimli köpekler de kullanıldı.



Oğlunun akşam saatlerinde evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyleyen baba Esat Şeker, “İnşallah sağ salim bulunur.” dedi.