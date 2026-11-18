Samsun Valiliği’nden paylaşılan bilgilere göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, milletvekilleri ve diğer yetkililerin kentteki yatırım çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yapılan harcamalar, Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) sehven tek bir alım gibi kaydedildi.

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HABERİN ÖZETİ Samsun Valiliği’nden 25 bin liralık terlik iddiasına açıklama: Bahsi geçen miktar 30’u aşkın misafir için harcandı Samsun Valiliği, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki yetkililerin kentteki yatırımları inceleme ziyareti sırasında yapılan harcamaların EKAP'a sehven tek bir alım gibi kaydedildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, milletvekilleri ve diğer yetkililer Samsun'daki yatırım çalışmalarını yerinde incelemek üzere kenti ziyaret etti. Ziyaret kapsamında yapılan masrafların tamamı Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) yanlışlıkla tek bir alım gibi girildi. Valilik, bahsi geçen miktarın toplamda 30'u aşkın misafirin ağırlandığı günübirlik ziyaret kapsamındaki ağırlama masrafı olduğunu belirtti.

"30'U AŞKIN MİSAFİRİN AĞIRLAMA MASRAFI"

Valilikten yapılan bilgilendirmede, "İçişleri Bakanımız, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, il milletvekillerimiz ve diğer yetkililerin Samsun'daki bazı yatırım çalışmalarını yerinde incelemek üzere yaptıkları ziyaret kapsamında yapılan masrafların tamamı olan miktar, EKAP'a yanlışlıkla tek bir alım gibi kaydedilmiştir. Bahsi geçen miktar, toplamda 30'u aşkın misafirin ağırlandığı günübirlik ziyaret kapsamında yapılan ağırlama masrafından başka bir şey değildir" ifadelerine yer verildi.