Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsun Valiliği’nden paylaşılan bilgilere göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, milletvekilleri ve diğer yetkililerin kentteki yatırım çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yapılan harcamalar, Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) sehven tek bir alım gibi kaydedildi.
"30'U AŞKIN MİSAFİRİN AĞIRLAMA MASRAFI"
Valilikten yapılan bilgilendirmede, "İçişleri Bakanımız, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, il milletvekillerimiz ve diğer yetkililerin Samsun'daki bazı yatırım çalışmalarını yerinde incelemek üzere yaptıkları ziyaret kapsamında yapılan masrafların tamamı olan miktar, EKAP'a yanlışlıkla tek bir alım gibi kaydedilmiştir. Bahsi geçen miktar, toplamda 30'u aşkın misafirin ağırlandığı günübirlik ziyaret kapsamında yapılan ağırlama masrafından başka bir şey değildir" ifadelerine yer verildi.