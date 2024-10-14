Samsun'da çocuk gelin skandalı! Jandarma düğüne baskın yaptı, damat gözaltında

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı

14 Ekim 2024 09:13 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:20

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen düğüne jandarma ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında gelin ve damadın reşit olmadığı anlaşılınca 14 yaşındaki gelin devlet korumasına alındı.