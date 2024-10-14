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Samsun'da çocuk gelin skandalı! Jandarma düğüne baskın yaptı, damat gözaltında

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Ekim 2024 09:13 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:20
Samsun&#039;da çocuk gelin skandalı! Jandarma düğüne baskın yaptı, damat gözaltında

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen düğüne jandarma ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında gelin ve damadın reşit olmadığı anlaşılınca 14 yaşındaki gelin devlet korumasına alındı.

Bafra​ İlçe Jandarma​ Komutanlığına bağlı ekipler, Dededağı Mahallesi’nde gerçekleşen düğüne baskın düzenledi. Gelin ve damadın reşit olmadığının anlaşıldığı düğünde aileler ve damat gözaltına alındı. 

KÜÇÜK ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI 

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, 14 yaşındaki gelin İ.G. koruma altına alındı. Savcılık talimatıyla jandarma ekipleri, gelinin annesi G.G, babası İ.G, damadın annesi H.D. ve babası O.D. ile 17 yaşındaki damat S.E.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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