Samsun'da çocuk gelin skandalı! Jandarma düğüne baskın yaptı, damat gözaltında
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen düğüne jandarma ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında gelin ve damadın reşit olmadığı anlaşılınca 14 yaşındaki gelin devlet korumasına alındı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dededağı Mahallesi’nde gerçekleşen düğüne baskın düzenledi. Gelin ve damadın reşit olmadığının anlaşıldığı düğünde aileler ve damat gözaltına alındı.
KÜÇÜK ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, 14 yaşındaki gelin İ.G. koruma altına alındı. Savcılık talimatıyla jandarma ekipleri, gelinin annesi G.G, babası İ.G, damadın annesi H.D. ve babası O.D. ile 17 yaşındaki damat S.E.D'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.